Νέο 10ετές ομόλογο: Ρεκόρ προσφορών και χαμηλότερο επιτόκιο για την Ελλάδα

Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από τις αγορές έστειλε η έκδοση του νέου 10ετούς ελληνικού ομολόγου, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά κάθε προηγούμενο και το κόστος δανεισμού να υποχωρεί, παρά το δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον επιτοκίων.

14 Ιαν. 2026 11:11
Pelop News

Σημαντικά ρεκόρ κατέγραψε η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της χώρας στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα άντλησε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, χαμηλότερη από το 3,63% της αντίστοιχης έκδοσης του προηγούμενου έτους, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Στα στοιχεία αυτά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το βιβλίο προσφορών έφτασε τα 49,5 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή 330 επενδυτών, καταγράφοντας το μεγαλύτερο επίπεδο ζήτησης που έχει σημειωθεί ποτέ για ελληνική ομολογιακή έκδοση. Το μέγεθος αυτό αποτελεί ιστορικό ρεκόρ και αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών στη σταθερότητα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή συνιστά την πιο απτή απάντηση σε όσους αμφισβητούν την ουσιαστική αξία της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Στην πράξη, η μείωση του κόστους δανεισμού δεν αφορά μόνο το ελληνικό Δημόσιο, αλλά επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα της οικονομικής σταθερότητας, προσφέροντας –όπως τονίζεται– περισσότερα περιθώρια για ανάπτυξη, δημοσιονομική ισορροπία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την επόμενη περίοδο.

