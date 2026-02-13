Νέο αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο – Τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026

Διευρύνονται τα παραπτώματα – Σκληρότερες κυρώσεις έως και οριστική παύση

13 Φεβ. 2026 17:08
Pelop News

Σε νέα εποχή πειθαρχικής αυστηρότητας εισέρχεται το Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την εφαρμογή του νόμου 5225/2025, ο οποίος αναμορφώνει συνολικά το καθεστώς πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το νέο πλαίσιο επεκτείνει τον κατάλογο των παραπτωμάτων και αυξάνει σημαντικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας και την αυστηρότερη εποπτεία της διοικητικής λειτουργίας.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το σύνολο των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Νέα παραπτώματα και αυστηρή αξιολόγηση

Στο νέο πλέγμα πειθαρχικών παραβάσεων εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η μη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση πράξεων έκπτωσης, καθώς και η συμμετοχή υπαλλήλου σε ασυμβίβαστες εταιρικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στη διαδικασία αξιολόγησης. Η άρνηση συμμετοχής, είτε από τον αξιολογητή είτε από τον αξιολογούμενο, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Η πρώτη παράβαση επισύρει πρόστιμο ίσο με αποδοχές δύο μηνών, ενώ η επανάληψη σε δύο συνεχόμενους κύκλους οδηγεί σε οριστική παύση.

Ειδικές προβλέψεις για δήμους και δημοτική αστυνομία

Για τους δημοτικούς υπαλλήλους θεσπίζονται ειδικά παραπτώματα, όπως η άρνηση χρήσης μέσων ατομικής προστασίας και η μη συμμετοχή σε προβλεπόμενο προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Αντίστοιχα, σοβαρή παράβαση για τη διοίκηση ενός δήμου θεωρείται η μη παροχή των απαραίτητων μέσων προστασίας στους εργαζομένους.

Για το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και η άρνηση χρήσης στολής ή διακριτικού σήματος κατά την εκτέλεση καθηκόντων.

Νέες ποινές και αυξημένα όρια κυρώσεων

Το πειθαρχικό «οπλοστάσιο» ενισχύεται με τρεις νέες κυρώσεις: στέρηση μισθολογικού κλιμακίου για ένα έως πέντε έτη, αφαίρεση έως τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου έως πέντε έτη.

Το φάσμα των ποινών εκτείνεται από την έγγραφη επίπληξη έως την οριστική παύση, περιλαμβάνοντας πρόστιμα έως 12 μηνών αποδοχών, στέρηση προαγωγής, υποβιβασμό και προσωρινή παύση χωρίς αποδοχές. Παράλληλα, αυξάνονται τα ανώτατα όρια κυρώσεων που μπορούν να επιβάλλουν τα πειθαρχικά όργανα, με το ανώτατο πρόστιμο υπουργού να ανέρχεται πλέον σε πέντε μήνες αποδοχών.

Για πρώτη φορά εισάγεται και ο θεσμός της πειθαρχικής συνδιαλλαγής, υπό προϋποθέσεις, εφόσον δεν προβλέπεται οριστική παύση και δεν έχει προκληθεί ή έχει αποκατασταθεί πλήρως τυχόν οικονομική ζημία.

Νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο με 60 δικαστές

Από το 2026 συγκροτείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, στελεχωμένο με 60 δικαστές του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Θα λειτουργεί σε τριμελή και πενταμελή κλιμάκια, ενώ ειδικό πενταμελές όργανο θα εξετάζει υποθέσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκκρεμούν 3.360 ένορκες διοικητικές εξετάσεις και άνω των 5.900 πειθαρχικών υποθέσεων. Τα υφιστάμενα πειθαρχικά συμβούλια καταργούνται από τις αρχές του 2027 και οφείλουν έως το τέλος του 2026 να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με το νέο σύστημα, η πειθαρχική δικαιοσύνη επιδιώκεται να γίνει ταχύτερη, ενιαία και περισσότερο διαφανής, βάζοντας τέλος σε καθυστερήσεις που στο παρελθόν έφταναν ακόμη και τα πέντε χρόνια.

