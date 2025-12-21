Νέο χρυσό μετάλλιο για την Δράκου στο Πανελλήνιο κολύμβησης

Το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας του Πανελλήνιου Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης ανοικτής κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών (OPEN) και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (Κ19/23) «2025-26», το οποίο διεξάγεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, ξεκίνησε με την πολύ καλή κούρσα της Άννας Ντουντουνάκη (ΠΑΟ) στα 100μ ελεύθερο. Νίκησε με 56.10, που συνιστά το δεύτερο καλύτερο χρόνο της καριέρας της στο αγώνισμα (56.08). Την ακολούθησε η Νεφέλη Μπιλανάκου (ΑΟ Αιγάλεω) με 56.51 (είχε 56.40) και η Κυριακή Κοντού (ΑΟ Π.Φαλήρου) με 57.95.

Στις γυναίκες καλύτερη όλων ήταν η πατρινή Νόρα Δράκου (ΠΑΟ) που κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά με χρόνο 28.76. Δεύτερη η Δέσποινα Πυρίλη (ΟΣΦΠ) 29.56, τρίτη η Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ) 29.63.

