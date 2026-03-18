Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων

Με ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και ενισχυμένο αριθμό μελών, ο ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών) θέτει ως άμεσες προτεραιότητες τη βελτίωση και διόρθωση του θεσμικού πλαισίου στα Επιχειρηματικά Πάρκα, τη διαφάνεια των χρεώσεων για τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες που θα προκύπτουν μετά από έγκριση και των επιχειρήσεων, αλλά και την άμεση μείωση τους.

Επιπλέον, προωθεί άμεσα προς την Πολιτεία τις προτάσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, αναφορικά με τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, που απειλεί εκ νέου τη βιωσιμότητα των παραγωγικών μονάδων. Οι προτάσεις αφορούν κυρίως αυτοπαραγωγή χωρίς έγχυση στο δίκτυο, Σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων εντός ΒΙ.ΠΕ. και αξιοποίηση των βιομηχανικών μικροδικτύων (microgrids).

Για όλα τα παραπάνω έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες και έχουν γίνει πιλοτικές εφαρμογές από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ και τα μέλη του.

Αναλυτικότερα:

Η Εκλογική – Απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με πλήρη απαρτία στις 15 Μαρτίου, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη θητεία 2026-2029. Στο τιμόνι του Συνδέσμου παραμένει ο μέχρι σήμερα Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., Πέτρος Μαντάς, ενώ στο ανανεωμένο Δ.Σ. συνυπάρχουν ιστορικά στελέχη του Συνδέσμου με νέα μέλη που εκπροσωπούν μεγάλα Επιχειρηματικά Πάρκα και δυναμικές επιχειρήσεις.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος

Πάρης Γραβουνιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Χρηστάκος, Β’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Ριζάκος, Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πλαστήρας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Δημητρόπουλος, Ταμίας

Χρήστος Γιώτης, Έφορος

Αναπληρωματικοί Έφοροι: Ιωάννης Βάρδας, Άλκης Ζιάκας και Νικόλαος Αθηναίος

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής: Γιώργος Γιαννίτσης και Ευάγγελος Μυταράς

Στο νέο Δ.Σ. παραμένει για μία ακόμη θητεία ο επί σειρά ετών Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., Πέτρος Μαντάς, και περιστοιχίζεται από τους Αντιπροέδρους Πάρη Γραβουνιώτη, Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ροδόπης, και Κωνσταντίνο Χρηστάκο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ενώ καίριες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνουν επίσης οι: Κωνσταντίνος Ριζάκος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, Γιώργος Δημητρόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, Χρήστος Γιώτης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, και Κωνσταντίνος Πλαστήρας, Πρόεδρος Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.

Στο νέο Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. συμμετέχουν επίσης ως αναπληρωματικά μέλη οι: Αλκιβιάδης Ζιάκας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Ιωάννης Βάρδας, Πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου Κρήτης, και Νικόλαος Αθηναίος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας. Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο Γιώργος Γιαννίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, και ο Ευάγγελος Μυταράς, εκπρόσωπος του ΒΙΟΠΑ Άμφισσας.

Ανάγκη για πιο ορθολογικά τέλη σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε προς τη Γενική Συνέλευση, παρουσία πάνω από 21 Συνδέσμων/εκπροσώπων εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. όλης της χώρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για πιο ορθολογικές χρεώσεις στις ΒΙ.ΠΕ. συνολικότερα, αλλά και στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας ειδικότερα, από τη διαχειρίστρια ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Θέλουμε η Βιομηχανική Περιοχή να είναι ελκυστική και λειτουργική για τις παραγωγικές μονάδες». Ο κ. Ζαΐμης, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία των δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που λειτουργούν εδώ και μήνες στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, τροφοδοτώντας τις βιομηχανίες.

Το ΕΒΕ Αχαΐας

Χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. απηύθυνε επίσης, εκ μέρους του ΕΒΕ Αχαΐας, το μέλος του Δ.Σ. Διαμαντής Διαμαντόπουλος, τονίζοντας αντίστοιχα τη σημασία ανταγωνιστικών συνθηκών λειτουργίας τόσο στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας όσο και σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ.

Οι άμεσες προτεραιότητες του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.

Στις προτεραιότητες του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. για το προσεχές διάστημα, όπως καταγράφηκαν στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνονται: η συμβολή με εποικοδομητικές προτάσεις στην επικείμενη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τις αλλαγές στον νόμο 4982/22, η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με πέντε επιμελητήρια με στόχο τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις ΒΙ.ΠΕ., αλλά και η συμβολή στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους στις ΒΙ.ΠΕ.

Η πρόταση για το ενεργειακό κόστος: Αυτοπαραγωγή χωρίς έγχυση στο δίκτυο και ενεργειακές κοινότητες

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., Πάρης Γραβουνιώτης, θα προωθηθεί σύντομα στα συναρμόδια υπουργεία πρόταση του Συνδέσμου για το ενεργειακό κόστος στις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε ΒΙ.ΠΕ.

Η σχετική πρόταση θα δίνει έμφαση στην αυτοπαραγωγή χωρίς έγχυση στο δίκτυο, στα βιομηχανικά μικροδίκτυα, καθώς επίσης στις ενεργειακές κοινότητες μεταξύ επιχειρήσεων των ΒΙ.ΠΕ. Για όλα τα παραπάνω έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες και έχουν γίνει πιλοτικές ενέργειες από τον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. και τα μέλη του.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ., επισημάνθηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Σύνδεσμος τα τρία τελευταία χρόνια, μέσα στα οποία, όπως τονίστηκε από όλα τα παρευρισκόμενα μέλη, φάνηκαν ξεκάθαρα οι αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από την εφαρμογή του ν. 4982/22.

Τέλος, εγκρίθηκαν από τα μέλη ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της παρελθούσης θητείας του Δ.Σ. Στη Γενική Συνέλευση του ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Γιαννίτσης και γραμματέας ο Ιωάννης Βάρδας.

