Νέο ενδιαφέρον από Καλιφόρνια για την Παναχαϊκή!

Από τη μία Ισραηλινοί, από την άλλη Ολλανδοί και λίγο παραπέρα Ελληνοαμερικανοί… Τα σενάρια περί ενδιαφέροντος διαφόρων επιχειρηματιών ή εταιρειών του εξωτερικού για να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή, καλά κρατούν και όχι άδικα.

Πριν από λίγο καιρό, Ισραηλινοί επιχειρηματίες είχαν συνάντηση στα γραφεία της ΠΓΕ με τους ανθρώπους της διοίκησης ύστερα από δική τους πρόσκληση, όμως δεν κατέληξε πουθενά, καθώς το συγκεκριμένο γκρουπ εταιρειών επιθυμούσε να ασχοληθεί με την Παναχαϊκή ως ΠΑΕ.

Στη συνέχεια προέκυψε το ενδιαφέρον ολλανδικής εταιρείας, που και αυτό δεν φαίνεται να προχωράει όσο η ομάδα βρίσκεται σε ερασιτεχνική Κατηγορία. Και τελευταία, προέκυψε ένα νέο ενδιαφέρον από Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία μέσω του Γιώργου Μίρτσου!

Ο παλιός τερματοφύλακας της Παναχαϊκής συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο «Θεατράκι» με τον πρόεδρο της ΠΓΕ, Παναγιώτη Σεμιτέκολο.

Παρόντες, ήταν επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Παναχαϊκής, Δημήτρης Αργυρόπουλος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ερασιτεχνικής, Φίλιππος Ανδρεόπουλος.

Ο Μίρτσος μετέφερε στη διοίκηση το ενδιαφέρον του κουνιάδου του Χάρη Φαράντου (Harry Farantos), ιδιοκτήτη της εταιρείας Zeus Electric που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο της πολιτείας της Καλιφόρνια. Από την πλευρά της Ερασιτεχνικής τονίστηκε πως είναι σε ισχύ το ενδιαφέρον των Ολλανδών, αλλά λίγο αργότερα προέκυψε πως ενδιαφέρονται μόνο σε περίπτωση που γίνει ΠΑΕ. Αντίθετα, ο κ. Φαράντος ενδιαφέρεται για άμεση εμπλοκή του στην Παναχαϊκή, ακόμα και στη Γ’ Εθνική!

Ο Μίρτσος ζήτησε κάποια οικονομικά στοιχεία για λογαριασμό του Φαράντου, αλλά επίσημα (με έγγραφα) δεν πήρε κάποια απάντηση, καθώς μάλλον και η Ερασιτεχνική δεν γνωρίζει επ’ ακριβώς ποια είναι τα χρέη σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει ξανά σε επαγγελματικές Κατηγορίες.

Από τη συζήτηση δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά Μίρτσου αντιλήφθηκε πως δύσκολα θα προχωρήσει η περίπτωση αν πραγματικά δεν το θέλει η Ερασιτεχνική. Από την ημέρα της συνάντησης μέχρι σήμερα, δεν έχει κάποια ουσιαστική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το ενδιαφέρον του Φαράντου προέκυψε μετά από μια συζήτηση που είχε μαζί του ο Μίρτσος για την Παναχαϊκή, πείθοντας τον να ασχοληθεί διοικητικά αναλύοντας τις προοπτικές που υπάρχουν για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα.

Ο Φαράντος έχει καταγωγή από την Ιτέα, όμως δραστηριοποιείται επαγγελματικά πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια. Η Zeus Electric Inc ασχολείται κυρίως με ηλεκτρολογικές εργασίες, δηλαδή λειτουργεί ως ηλεκτρολόγος/εργολάβος εγκαταστάσεων.

Δραστηριοποιείται σε έργα που απαιτούν άδεια (building permits) κυρίως για ηλεκτρολογικά έργα (projects), όπως εγκαταστάσεις ηλεκτρικών πάνελ, αναβαθμίσεις, εργασίες καλωδίωσης, φωτισμού κ.λπ.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της περιοχής στον κλάδο της, με δουλειές όπως το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο και άλλες, προφέροντας μια πλήρη γκάμα εμπορικών ηλεκτρολογικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων για επιχειρήσεις, εργοστάσια και οικίες.

Γενικά, υπάρχουν αρκετοί που παρακολουθούν από κοντά την Παναχαϊκή. Δεν είναι τυχαίο πως παρά τη θέση στην οποία έχει περιέλθει, προξενεί το ενδιαφέρον επιχειρηματιών και εταιρειών, που κάτι βλέπουν μια προοπτική τόσο στην πόλη, όσο και στην ομάδα.

Το μεγάλο ζήτημα είναι τα χρέη. Το πρώτο που θα ζητήσει κάθε σοβαρός επενδυτής είναι να μάθει εγγράφως το ύψος των χρεών που θα διαχειριστεί όταν η ομάδα επανέλθει σε επαγγελματικές Κατηγορίες. Και αυτό δεν φαίνεται, προς το παρόν, να μπορεί να το απαντήσει κάποιος με σαφήνεια.

