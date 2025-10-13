Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη: Συνελήφθη 41χρονος για παρενόχληση και απειλές κατά της πρώην συντρόφου του

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένας 41χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και παρενόχληση. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας της πετούσε πέτρες στο παράθυρο του μπαλκονιού, ενώ ταυτόχρονα την εξύβριζε και την απειλούσε.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι η παρενόχληση δεν περιοριζόταν στο σπίτι, αλλά συνεχίζονταν και στον χώρο εργασίας της, με ύβρεις και απειλές. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου την Κυριακή, σε συνέχεια της μήνυσης που κατέθεσε η γυναίκα.

