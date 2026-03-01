Νέο επίδομα χωρίς ηλικιακό όριο: Ποιους αφορά – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σε ισχύ τέθηκε το νέο θεσμικό καθεστώς για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η νέα ρύθμιση προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 391 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Τα βασικά σημεία της νέας απόφασης

Το επίδομα καταβάλλεται παράλληλα με άλλες οικονομικές παροχές . Αν η άλλη παροχή είναι χαμηλότερη των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καλύπτει τη διαφορά. Αν η άλλη παροχή ισούται ή υπερβαίνει το ποσό, δεν καταβάλλεται επιπλέον.

Η λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα δεν αποκλείει τον δικαιούχο από την ενίσχυση.

Η καταβολή μπορεί να διακοπεί αν ο δικαιούχος παραμείνει εκτός Ελλάδας πάνω από έξι μήνες σε ένα έτος ή αν πάψουν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά:

Έλληνες πολίτες

Πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ομογενείς και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας

Μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μαζί με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ήδη δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα χωρίς νέα αίτηση.

Οι νέοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την εφαρμογή της απόφασης.

Με την ενεργοποίηση της νέας ΚΥΑ καταργούνται οι προηγούμενες διατάξεις για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας (1973–2013), απλουστεύοντας τις διαδικασίες και εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο κοινωνικής στήριξης.

Αυτή η αλλαγή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση συμπληρωματικής οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαρηκοΐα ή κώφωση, ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλων συντάξεων που λαμβάνουν.

