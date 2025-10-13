Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες

Ένα νέο φάρμακο για την απώλεια βάρους, το nimacimab, δείχνει να ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των αγωνιστών GLP-1, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσθετες παρενέργειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής μέσης φάσης. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια νέα, πιο στοχευμένη συνδυαστική θεραπεία κατά της παχυσαρκίας.

Τα φάρμακα με GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια, ωστόσο συχνά προκαλούν γαστρεντερικά προβλήματα, νεφρική επιβάρυνση ή απώλεια μυϊκής μάζας. Το nimacimab, με διαφορετικό μηχανισμό δράσης που στοχεύει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, έδειξε ότι μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους χωρίς τα ίδια μειονεκτήματα.

Σύμφωνα με τον Λούις Αρόνε, πρώην πρόεδρο της The Obesity Society και κλινικό σύμβουλο της Skye Bioscience, «ο συνδυασμός ενός αναστολέα CB1 και ενός θεραπευτικού GLP-1 προσφέρει επιπλέον κλινικά σημαντική απώλεια βάρους πέρα από αυτή ενός μόνο φαρμάκου».

Τα αποτελέσματα της δοκιμής CBeyond

Η μελέτη CBeyond, διάρκειας 26 εβδομάδων, αξιολόγησε το nimacimab είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με σεμαγλουτίδη (το δραστικό συστατικό του Wegovy). Το nimacimab, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει τους υποδοχείς CB1, πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα όταν χορηγήθηκε μαζί με τη σεμαγλουτίδη.

Οι 136 συμμετέχοντες που έλαβαν τον συνδυασμό των δύο φαρμάκων έχασαν 13,2% του σωματικού τους βάρους μέσα σε 26 εβδομάδες, έναντι 10,25% όσων λάμβαναν μόνο σεμαγλουτίδη — μια στατιστικά σημαντική διαφορά σχεδόν 3%. Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό έχασαν πάνω από 5% του βάρους τους, ενώ τα δύο τρίτα έχασαν πάνω από 10%.

Η απώλεια βάρους συνοδεύτηκε από βελτίωση στη σχέση μυϊκής προς λιπώδη μάζα, γεγονός που δείχνει ότι το φάρμακο δρα κυρίως στη μείωση του λίπους χωρίς να επιβαρύνει τους μύες.

Χωρίς νευροψυχιατρικές ή γαστρεντερικές παρενέργειες

Το προφίλ ασφάλειας του nimacimab θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δεν εντοπίστηκαν νευροψυχιατρικές επιπτώσεις (όπως άγχος ή αϋπνία), ούτε αύξηση των γαστρεντερικών παρενεργειών, που αποτελούν συχνή αιτία διακοπής των θεραπειών GLP-1. Το ποσοστό διακοπής ήταν μόλις 3,7%, και κυρίως στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Όπως σημείωσε ο Πουνίτ Αρόρα, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών της Skye, «ο συνδυασμός nimacimab με σεμαγλουτίδη προκάλεσε εντυπωσιακή επιπλέον απώλεια βάρους με εξαιρετικό προφίλ ανεκτικότητας, ακόμη και σε υψηλότερες δόσεις».

Η μελέτη συνεχίζεται, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει δοκιμές μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερων δόσεων, με τα επόμενα αποτελέσματα να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



