Νέο κύμα εκτοπισμένων στο βόρειο τμήμα της Γάζας ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις, προκαλώντας νέο κύμα εκτοπισμού από τη βόρεια Γάζα όπου οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Καθώς τα ισραηλινά τεθωρακισμένα προχώρησαν στην Μπέιτ Λάχια ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας επίθεσης στη βόρεια Γάζα, δεκάδες οικογένειες έφυγαν, φθάνοντας σε σχολεία και άλλα καταφύγια για εκτοπισμένους στην Πόλη της Γάζας με όσα προσωπικά αντικείμενα και τρόφιμα μπορούσαν να κουβαλήσουν.

