Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα το πρωί της Παρασκευής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, όταν κομμάτια σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή και έπεσαν μέσα στην τάξη λίγα λεπτά πριν την είσοδο των μαθητών. Το περιστατικό, σύμφωνα με το thespro.gr, σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προκαλώντας αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι εικόνες από την αίθουσα είναι χαρακτηριστικές: κομμάτια σοβάδων στο πάτωμα και πάνω στα θρανία, σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις που καταλαμβάνουν καθημερινά τα παιδιά.

Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης κανένας μαθητής δεν βρισκόταν μέσα στην αίθουσα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πτώση σοβάδων είχε σημειωθεί ξανά στο ίδιο σχολείο την περασμένη Τρίτη, ενώ ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε χθες και σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ανάγκη άμεσης συντήρησης και ελέγχου των σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα.

Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών, ιδιαίτερα σε σχολικές αίθουσες, προκαλεί έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και θέτει ζήτημα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας πλέον συστηματικές παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές λύσεις.

