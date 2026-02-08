Νέο πλαίσιο για καθαρισμό οικοπέδων: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» για καθαρισμό οικοπέδων και πρόληψη πυρκαγιών.

Ακαθάριστα Οικόπεδα
08 Φεβ. 2026 9:12
Pelop News

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη» φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου του καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης πυρκαγιών.

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η αναμόρφωση του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Το Μητρώο παύει να λειτουργεί απλώς ως βάση καταγραφής υποχρεώσεων και μετατρέπεται σε ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο που συνδέει τις δηλώσεις των πολιτών, τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις των αρχών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η περίοδος κατά την οποία οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των χώρων τους ορίζεται από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου. Η δήλωση συμμόρφωσης στο Μητρώο υποβάλλεται επίσης έως τις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρούν τον χώρο καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Το νομοσχέδιο εισάγει «καθετοποίηση» της διαδικασίας με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων:

  • Οι δήμοι ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες, πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους βάσει των δηλώσεων και, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, μπορούν να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει μετά από καταγγελίες, διενεργεί ελέγχους, επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις, ενώ ενημερώνει άμεσα τον δήμο για την αποκατάσταση της κατάστασης.

Στο πεδίο των κυρώσεων εφαρμόζεται αναλογική κλιμάκωση, με διαχωρισμό μεταξύ τυπικής παράβασης (μη υποβολή δήλωσης) και ουσιαστικής (μη εκτέλεση καθαρισμού). Ειδικότερα:

  • Για μη καθαρισμό προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο όριο 200 ευρώ και ανώτατο 2.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αλλά εκτέλεσης καθαρισμού, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.
  • Υπάρχει δυνατότητα μείωσης του προστίμου εφόσον ο υπόχρεος προβεί άμεσα σε διόρθωση της παράβασης.

Προβλέπεται επίσης μηχανισμός ταχείας παρέμβασης σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Αρχικά επιχειρείται επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό και διαπιστωθεί εγγράφως επικινδυνότητα από την Πυροσβεστική, ο δήμος προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

Το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες κλιματικές και οικολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, προβλέποντας δυνατότητα παράτασης προθεσμιών με υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης αρμόδιας επιτροπής.

Για την αποφυγή ψηφιακού αποκλεισμού, εισάγεται ειδική διαδικασία υποβολής δήλωσης με φυσικό τρόπο για όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Κατά τη διαβούλευση ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ και της ΠΟΜΙΔΑ, με στόχο τη σαφήνεια ως προς το πεδίο εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και την αποφυγή δυσανάλογων επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις αντικειμενικών δυσχερειών ή προηγούμενου καθαρισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότερα θανατηφόρα τον Ιανουάριο
11:35 Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΑΑΔΕ: Διορθώσεις ενισχύσεων αγροτών, μέχρι πότε έχουν προθεσμία
11:26 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών σε οικία
11:20 Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει «πακέτο Ντμιτρίεφ»: Οικονομική συμφωνία-μαμούθ ΗΠΑ-Ρωσίας
11:12 Κολυδάς: H Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης- Πού θα «χτυπήσει» περισσότερο ο καιρός τις επόμενες ημέρες ΧΑΡΤΕΣ
11:04 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Το χρονοδιάγραμμα ανά ταμείο
10:57 Λειψυδρία στην Αττική: Το «καμπανάκι» της ΕΥΔΑΠ
10:57 Α’ Κατηγορία: Τι έγινε στο φινάλε, βαθμολογίες play offs-out και κλήρωση
10:50 Τουρισμός όλο τον χρόνο: Οι περιοχές που «νίκησαν» την εποχικότητα
10:41 «In the heat of … Carnival»: Τρία δυναμικά πατρινά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ΦΩΤΟ
10:33 Μπαράζ ελέγχων ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο μικροσκόπιο 5.000 υποθέσεις
10:32 Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ
10:26 Υπόθεση κατασκοπείας με σμήναρχο: Στο μικροσκόπιο ταξίδια στο Πεκίνο – Ο «άνθρωπος-σκιά», εξετάζονται δύο απόστρατοι
10:25 Ο Προμηθέας με σύνθεση ανάγκης στο ΣΕΦ με Ολυμπιακό
10:22 ΝΟΠ-ΝΕΠ στους Μίνι Παίδες σημειώσατε… «2» – Φωτογραφίες
10:17 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ το 2 στα 2
10:15 Μητσοτάκης: Διάλογος για Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς, τι αναφέρει για τους διακινητές
10:13 Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη
10:06 Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία
10:00 Δέσμευση Γραφάκου για τον Βιολογικό του Πανεπιστημίου Πατρών: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία προώθησης του έργου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ