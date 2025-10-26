Νέο πλαίσιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενίσχυση ελέγχων και ψηφιακή αναβάθμιση

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω του νέου νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί τον νόμο 3959/2011. Οι αλλαγές, που εντάσσονται στο Μέρος Β’ του νομοσχεδίου για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς, στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη χρηματοδοτική αυτοτέλεια και την ψηφιακή αναβάθμιση της Επιτροπής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μεταρρυθμίσεις έρχονται σε μια κομβική στιγμή, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας. Όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου, οι αλλαγές υπογραμμίζουν τη σημασία της Αρχής για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε πρόσφατα: «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την κρίσιμη αποστολή να διασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά και να προλαμβάνει πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όπως καρτέλ και καταχρηστικές συμπεριφορές». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Επιτροπή με πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα εργαλεία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.

Βασικές Αλλαγές

Υποχρεωτική γνωστοποίηση συγκεντρώσεων: Οι επιχειρήσεις με παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον δύο εξ αυτών με κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τις συγκεντρώσεις τους, επιτρέποντας προληπτικούς ελέγχους από την Επιτροπή.

Οι επιχειρήσεις με παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον δύο εξ αυτών με κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τις συγκεντρώσεις τους, επιτρέποντας προληπτικούς ελέγχους από την Επιτροπή. Προθεσμίες ελέγχων: Οι προθεσμίες ελέγχου συγκεντρώσεων ξεκινούν μόνο με πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση. Οι επιχειρήσεις έχουν επτά εργάσιμες ημέρες για διορθώσεις, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας.

Οι προθεσμίες ελέγχου συγκεντρώσεων ξεκινούν μόνο με πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση. Οι επιχειρήσεις έχουν επτά εργάσιμες ημέρες για διορθώσεις, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας. Νέο Τέλος Χρηματοδότησης: Εισάγεται τέλος 1‰ για τις ανώνυμες εταιρείες κατά την ίδρυση ή την αύξηση κεφαλαίου, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην Επιτροπή. Εάν τα έσοδα υπολείπονται του ελάχιστου ορίου, η διαφορά θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εισάγεται τέλος 1‰ για τις ανώνυμες εταιρείες κατά την ίδρυση ή την αύξηση κεφαλαίου, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην Επιτροπή. Εάν τα έσοδα υπολείπονται του ελάχιστου ορίου, η διαφορά θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρακτική ασκηση: Η Επιτροπή θα απασχολεί φοιτητές για πρακτική άσκηση έως εννέα μήνες και έως πέντε ασκούμενους δικηγόρους, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή θα απασχολεί φοιτητές για πρακτική άσκηση έως εννέα μήνες και έως πέντε ασκούμενους δικηγόρους, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυστηρότερα πρόστιμα: Επιβάλλονται πρόστιμα έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για παραπλανητικές πληροφορίες, ενώ για φυσικά πρόσωπα προβλέπονται κυρώσεις από 15.000 έως 30.000 ευρώ ημερησίως. Για παρεμπόδιση ερευνών, τα πρόστιμα φτάνουν το 1% του κύκλου εργασιών ή έως 2 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα.

Επιβάλλονται πρόστιμα έως 1% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για παραπλανητικές πληροφορίες, ενώ για φυσικά πρόσωπα προβλέπονται κυρώσεις από 15.000 έως 30.000 ευρώ ημερησίως. Για παρεμπόδιση ερευνών, τα πρόστιμα φτάνουν το 1% του κύκλου εργασιών ή έως 2 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα. Ψηφιακή αναβάθμιση: Η Επιτροπή αποκτά πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, εξόρυξης δεδομένων και στο ΕΣΗΔΗΣ, βελτιώνοντας την εποπτεία των δημοσίων συμβάσεων.

Συνεργασία με τη νέα Αρχή

Παράλληλα, η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς θα στελεχωθεί με 300 ελεγκτές και θα αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Ο ρόλος της θα είναι συμπληρωματικός με αυτόν της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο την ολοκληρωμένη εποπτεία της αγοράς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Ο υγιής ανταγωνισμός είναι κοινωνική αξία. Όταν η αγορά λειτουργεί χωρίς στρεβλώσεις, ωφελούνται οι πολίτες και η οικονομία».

