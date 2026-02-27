Νέο πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο – Πόσα μπορεί να κερδίσει το κράτος

Πρόσθετα έσοδα που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 112 εκατ. ευρώ τον χρόνο εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει το Δημόσιο, εφόσον σημαντικό μέρος του παράνομου τζίρου μετακινηθεί προς τη νόμιμη, αδειοδοτημένη αγορά τυχερών παιγνίων. Αυτό αποτελεί και τον βασικό στόχο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Κεντρική φιλοσοφία του σχεδίου είναι η μεταφορά της δραστηριότητας από τα μη αδειοδοτημένα δίκτυα σε νόμιμους παρόχους, μέσω ταχύτερων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο και πιο άμεσων μέτρων στην επίγεια αγορά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την παράνομη αγορά

Σύμφωνα με δεδομένα που επικαλείται η ΕΕΕΠ για το 2024, περίπου 799.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες, παράνομες λέσχες ή καζίνο. Το συνολικό ποσό που διακινήθηκε σε αυτό το «σκιώδες» περιβάλλον υπολογίζεται στα 1,67 δισ. ευρώ.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνει και τη δυσκολία ελέγχου στον ψηφιακό χώρο, καθώς η λεγόμενη «μαύρη λίστα» παράνομων παρόχων περιλαμβάνει πλέον σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.

Αντίθετα, η νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων κινείται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Για το 2024, τα δημόσια έσοδα από νόμιμες δραστηριότητες (ΟΠΑΠ, online πλατφόρμες, καζίνο, λαχεία, ιππόδρομος) διαμορφώθηκαν περίπου στο 1,05 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά πονταρίσματα άγγιξαν τα 15,65 δισ. ευρώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, για κάθε 100 ευρώ που διακινούνται νόμιμα, το Δημόσιο αποκομίζει κατά μέσο όρο 6–7 ευρώ μέσω φόρων και εισφορών.

Πόσα μπορεί να εισπράξει το Δημόσιο

Εφόσον το σύνολο σχεδόν του παράνομου τζίρου των 1,67 δισ. ευρώ διοχετευθεί σε αδειοδοτημένους παρόχους, το θεωρητικό «ταβάνι» των πρόσθετων εσόδων προσεγγίζει τα 112 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόστιμα.

Ακόμη και σε πιο συγκρατημένα σενάρια, τα ποσά παραμένουν σημαντικά. Αν μεταφερθεί το 25% του παράνομου τζίρου, το επιπλέον όφελος υπολογίζεται στα 28 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο 50% αγγίζει τα 56 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση μεταφοράς του 75% πλησιάζει τα 84 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένες αρμοδιότητες και ταχύτερο «μπλόκο» στο διαδίκτυο

Το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα των παρεμβάσεων, κυρίως στον ψηφιακό χώρο. Η ΕΕΕΠ αποκτά ρητή εξουσία να ζητά από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου την αφαίρεση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο, καθώς και τη χορήγηση στοιχείων ταυτοποίησης για λογαριασμούς και ιστοσελίδες που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται η λειτουργία της «μαύρης λίστας», με δυνατότητα καταγραφής περισσότερων στοιχείων και ταχύτερο, αυτοματοποιημένο αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων.

Για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, οι οργανικές θέσεις της Αρχής αυξάνονται από 80 σε 110, ενώ τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων όταν εντοπίζονται ενδείξεις ποινικών αδικημάτων.

Σφράγισμα καταστημάτων και αυστηρά πρόστιμα

Στην επίγεια αγορά επανέρχεται η δυνατότητα άμεσης διοικητικής σφράγισης καταστημάτων όπου διαπιστώνεται παράνομη διεξαγωγή παιγνίων. Επιπλέον, προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο, ώστε να αποτρέπεται η επαναλειτουργία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφήμιση παράνομου τζόγου. Θεσπίζεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση που αφορά προβολή ή προώθηση μη αδειοδοτημένων παιγνίων, με σαφή στόχευση και σε πρακτικές ψηφιακής διαφήμισης.

Βαριές ποινές στο ποινικό σκέλος

Το ποινικό πλαίσιο αυστηροποιείται σημαντικά. Για παράνομη διεξαγωγή μη τυχερών παιγνίων προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Για παράνομα τυχερά παίγνια, η ποινή ανεβαίνει σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και πρόστιμο από 50.000 έως 700.000 ευρώ.

Σε επιβαρυντικές περιπτώσεις, τα χρηματικά πρόστιμα φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται το δικονομικό πλαίσιο για την υποστήριξη της κατηγορίας, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν παράνομη δραστηριότητα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα.

Τι σημαίνει για τις νόμιμες επιχειρήσεις

Για τις αδειοδοτημένες εταιρείες του κλάδου, το νέο πλαίσιο δημιουργεί προϋποθέσεις επαναφοράς μέρους του τζίρου στη νόμιμη αγορά, εφόσον περιοριστούν αποτελεσματικά τα παράνομα κανάλια.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαφήμιση, στο digital marketing και στις συνεργασίες προώθησης καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς κάθε μορφή προβολής μη αδειοδοτημένων παιγνίων επισύρει πλέον αυτοτελή διοικητική κύρωση.

