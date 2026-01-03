Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών: Έως 90% επιδότηση και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

Ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, με στόχο να επανενταχθούν στην αγορά χιλιάδες παλαιά και ανενεργά ακίνητα, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια ενοικίαση.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση που φτάνει το 80% έως 90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να αγγίξει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Ενεργοποίηση έως και 750.000 κλειστών ακινήτων

Κεντρικός στόχος της κυβερνητικής πρωτοβουλίας είναι η ενεργοποίηση περίπου 750.000 κλειστών κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων –εφόσον αυτά παραμένουν ανενεργά για τουλάχιστον δύο χρόνια– αλλά και σε ιδιοκτήτες ανοιχτών ιδιοκατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, τα κλειστά ακίνητα θα πρέπει να κατοικηθούν ή να εκμισθωθούν για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, ενώ οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τόσο ενεργειακές όσο και γενικές εργασίες ανακαίνισης. Ενδεικτικά, επιδοτούνται:

αντικατάσταση κουφωμάτων

αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

θερμομόνωση ταράτσας ή όψεων

τοποθέτηση τεντών

υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

δάπεδα και πλακάκια

Ποσοστά επιδότησης και προσαυξήσεις

Η βασική επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί:

κατά 5% για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

κατά 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με άτομα με αναπηρία

Με τις σχετικές προσαυξήσεις, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 90% της συνολικής δαπάνης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

διαθέτουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990

το ακίνητο έχει εμβαδόν έως 120 τ.μ.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ουσιαστική ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το γερασμένο οικιστικό απόθεμα της χώρας, προσφέροντας σημαντική χρηματοδότηση και ταχύτερες διαδικασίες.

