Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Έρχεται τον Ιούνιο με επιδότηση έως 95%, ποιους αφορά και τι καλύπτει

Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση κατοικιών και την ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά στέγης. Το πρόγραμμα έρχεται ανανεωμένο, με αυξημένα ποσοστά επιδότησης και διευρυμένα κριτήρια ένταξης, ώστε να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτητών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής πίεσης, η οποία εντείνεται από το αυξημένο κόστος κατασκευής και ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλό ποσοστό νοικοκυριών που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τέτοιες παρεμβάσεις.

Η βασική διαφοροποίηση του νέου κύκλου είναι ότι χωρίζεται σε δύο υποχρεωτικά σκέλη: την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν και τα δύο, με την ανακαίνιση να καλύπτει το 60% έως 80% της συνολικής δαπάνης και τις ενεργειακές παρεμβάσεις το υπόλοιπο 20% έως 40%.

Στο σκέλος της ανακαίνισης περιλαμβάνονται βασικές εργασίες που καθιστούν ένα ακίνητο πλήρως λειτουργικό, όπως αντικατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ανακατασκευή κουζίνας και μπάνιου, αλλαγή δαπέδων, επισκευές και βαψίματα.

Παράλληλα, η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως νέα κουφώματα, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή άλλων συστημάτων ΑΠΕ, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και εργασίες θερμομόνωσης. Προϋπόθεση είναι η υλοποίηση τουλάχιστον τριών ενεργειακών παρεμβάσεων και η αναβάθμιση του ακινήτου κατά μία ενεργειακή κατηγορία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση 15.000 έως 20.000 κατοικιών. Η επιχορήγηση φτάνει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση μπορεί να αγγίξει τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το βασικό ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 80%, με δυνατότητα αύξησης έως και 90% ή και περισσότερο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές ή για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο κλειστά όσο και ήδη κατοικούμενα ακίνητα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, τίθεται ως όρος η χρήση τους ως κύρια κατοικία ή η εκμίσθωσή τους με μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε έτη, ενώ απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στο ίδιο διάστημα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Δεν προβλέπεται περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη ούτε ηλικιακό όριο, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Πηγή: newmoney.gr

