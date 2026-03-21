Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν

Το νέο σχέδιο για τις μεταφορές φέρνει κρατική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά, πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όμως τα ποσά και οι όροι διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

21 Μαρ. 2026 16:32
Pelop News

Στήριξη για την αντικατάσταση παλιών και ρυπογόνων οχημάτων με νέα ηλεκτρικά φέρνει το Ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προβλέπει παρεμβάσεις για νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα από ξεχωριστές δράσεις. Το υπουργείο εκτιμά ότι από τα μέτρα του σχεδίου μπορούν να ωφεληθούν 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο μπαίνουν όσοι θεωρούνται πιο ευάλωτοι απέναντι στο κόστος των μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε οικογένειες, σε νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία, αλλά και σε περιπτώσεις μεταφορικής ή ενεργειακής φτώχειας. Στα ενδεικτικά όρια του σχεδίου, ένα έγγαμο νοικοκυριό με δύο παιδιά χωρίς αναπηρία φτάνει τις 27.100 ευρώ, ενώ με μέλος με αναπηρία το όριο ανεβαίνει στις 30.100 ευρώ.

Τι ισχύει για τα νοικοκυριά

Για τα μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά δεν προβλέπεται μια ενιαία οριζόντια επιδότηση 30.000 ευρώ για αγορά ΙΧ, αλλά κυρίως ένα πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το σχέδιο προβλέπει μέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο για τέσσερα χρόνια μίσθωσης, με προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία και επιπλέον 500 ευρώ για αγορά οικιακού φορτιστή. Στο παράδειγμα του σχεδίου, για συνολικό μίσθωμα 20.000 ευρώ σε τετραετία, ο ωφελούμενος λαμβάνει 13.000 ευρώ συν 500 ευρώ για φορτιστή.

Τι προβλέπεται για επιχειρήσεις

Ξεχωριστή δράση αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν για αγορά ή μίσθωση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων. Η επιδότηση φτάνει το 40% για ΙΧ και ελαφρά van, καθώς και για οχήματα άνω των 9 θέσεων, ενώ για βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία, διαμορφώνεται στο 30%. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση και για την εγκατάσταση ιδιωτικών φορτιστών.

Στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνεται και ενδεικτικό παράδειγμα επιχείρησης που θέλει να αποκτήσει ένα ΙΧ καθαρής αξίας 30.000 ευρώ και ένα ελαφρύ van 50.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική επιδότηση φτάνει τις 32.000 ευρώ, επειδή εφαρμόζεται ποσοστό 40% και στα δύο οχήματα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που στους τίτλους πολλών δημοσιευμάτων εμφανίζονται μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που αφορούν έναν μεμονωμένο ιδιώτη.

Τι ισχύει για τα ταξί

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ειδική πρόβλεψη για αντικατάσταση συμβατικού ταξί με ηλεκτρικό. Εκεί η επιδότηση ορίζεται στις 20.000 ευρώ ανά όχημα, ενώ για προσβάσιμα ταξί για άτομα με αναπηρία ανεβαίνει στις 29.000 ευρώ. Σε πρώτη φάση, η στήριξη αφορά ιδιοκτήτες ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το βασικό συμπέρασμα

Το νέο πρόγραμμα ανοίγει πράγματι δρόμο για σημαντική κρατική στήριξη στην αντικατάσταση οχημάτων, όμως το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους και δεν αφορά αποκλειστικά αγορά νέου ιδιωτικού αυτοκινήτου. Άλλα ποσά προβλέπονται για ευάλωτα νοικοκυριά μέσω μίσθωσης, άλλα για πολύ μικρές επιχειρήσεις και άλλα για επαγγελματίες όπως οι ιδιοκτήτες ταξί.

