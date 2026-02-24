Νέο πυροσβεστικό ταχύπλοο έρχεται στην Πάτρα

Πέντε νέα διασωστικά ταχύπλοα σκάφη, με δυνατότητα πυρόσβεσης, εντάχθηκαν στο δυναμικό της Πυροσβεστικής, ένα εκ των οποίων θα διατεθεί στην Πάτρα.

Σήμερα, Τρίτη 24/02/ 2026, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά η εκδήλωση παραλαβής πέντε (5) σύγχρονων πυροσβεστικών ταχύπλοων σκαφών άμεσης επέμβασης RAFNAR FIFI 45, τα οποία εντάσσονται στον επιχειρησιακό στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στη θαλάσσια πυρόσβεση και διάσωση.

Στο περιθώριο της τελετής ένταξης των νέων ταχύπλοων σκαφών στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, τελέστηκε αγιασμός υπό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ Σεραφείμ.

Η προμήθεια των νέων σκαφών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα νέα μέσα συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα, αξιοπιστία και προηγμένη τεχνολογία, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Με μέγιστη ταχύτητα 50 κόμβων, αυτονομία άνω των 250 ναυτικών μιλίων και συνολική ισχύ 1.050 ίππων, προσφέρουν αυξημένη ευελιξία και σταθερότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο πυροσβεστικό εξοπλισμό και δυνατότητες διάσωσης και μεταφοράς πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του χρόνου απόκρισης και στην αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής, των λιμενικών υποδομών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης στον χαιρετισμό του ανακοίνωσε ότι τα πέντε νέα ταχύπλοα σκάφη θα ενταχθούν στο δυναμικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας. Συνολικά, με την προσθήκη των πέντε νέων σκαφών ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα αριθμεί πλέον 15 σκάφη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ένταξη επιπλέον 12 σκαφών πολλαπλών δυνατοτήτων, αυξάνοντας συνολικά τη διαθέσιμη δύναμη στα 27.

Ανέφερε ότι, η σημερινή επιχειρησιακή ένταξη των πέντε νέων ταχύπλοων σκαφών στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της θαλάσσιας παρουσίας της Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρινόμενο στα ιδιαίτερα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της χώρας μας, με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, τα εκατοντάδες νησιά, τους λιμένες διεθνούς σημασίας και την αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Τόνισε πως, με την προσθήκη των νέων πλωτών μέσων, ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται ποσοτικά και ποιοτικά, αποκτώντας αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, μικρότερο χρόνο απόκρισης σε παράκτια και θαλάσσια συμβάντα και ισχυρότερη παρουσία σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ βελτιώνεται η διαλειτουργικότητα με τους λοιπούς φορείς ασφάλειας και διάσωσης.

Τέλος, κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι, η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε έναν συνεκτικό σχεδιασμό αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Σώματος, διασφαλίζοντας ότι η ισοτιμία στην ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, παραμένει σταθερή πολιτική προτεραιότητα και έμπρακτη συνταγματική υποχρέωση της

Πολιτείας.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των ταχύπλοων σκαφών, υπογραμμίζοντας ότι συνδυάζουν ταχύτητα, αξιοπιστία, προηγμένη τεχνολογία. Πρόσθεσε ότι εσωτερικά του σκάφους έχει προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, η ασφαλής μεταφορά τραυματιών, ασθενών και ατόμων που χρειάζονται βοήθεια με φορείο, υπογραμμίζοντας ότι στα πλαίσια της ασφαλούς διάσωσης και αναζήτησης ατόμων στη θάλασσα όπως και στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, τα νέα σκάφη είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, η οποία συμβάλει στην βελτίωση της επιχείρησης σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, τόνισε ότι η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος εξελίσσεται, εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση και τον σύγχρονο εξοπλισμό με στόχο τη θωράκιση έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Από την πλευρά του ο Managing Director της RAFNAR Hellas, κ. Παντελής Στούμπης, έκανε λόγο για μια ουσιαστική επένδυση στην επιχειρησιακή ισχύ της χώρας, κυρίως στην προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα αμιγώς ελληνικό προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, το οποίο ήδη εξάγεται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές όπως η Αμερική, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α.

Όπως σημείωσε, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και τη ναυπηγική υπεροχή της χώρας. Τόνισε πως, η συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα υπήρξε ουσιαστική και αποτελεσματική, υπογραμμίζοντας ότι με κοινό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια πέτυχαν ένα αποτέλεσμα αντάξιο της αποστολής που καλούνται καθημερινά να επιτελέσουν. Ο κ. Στούμπης ευχήθηκε τα νέα σκάφη να αποτελέσουν πολλαπλασιαστή ισχύος για το Πυροσβεστικό Σώμα και να υπηρετούν με ασφάλεια εκείνους που υπηρετούν την πατρίδα, σημειώνοντας ότι είναι περήφανοι που στηρίζουν την αποστολή του Υπουργείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, οι Βουλευτές, Ά Πειραιώς, κ. Νικόλαος Βλαχάκος, Β’ Πειραιώς, κ. Γιώργος Βρεττάκος, κ. Μιχάλης Λιβανός και κ. Γιάννης Τραγάκης, Αχαΐας, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και Θεσπρωτίας, κ. Βασίλειος Γιόγιακας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Επιθεωρητής Νοτίου Αιγαίου, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MAINSYS A.E., Φώτης Θυμωδέας, ο Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας RAFNAR HELLAS, Βασίλειος Βασίλειου, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και στελέχη των κατασκευαστριών εταιρειών, MAINSYS και RAFNAR HELLAS, και των φορέων υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Η επιχειρησιακή ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πέντε νέων ταχύπλοων σκαφών που συμβολικά ολοκληρώνεται σήμερα, είναι το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και εργώδους προσπάθειας να ενισχυθεί με ουσιαστικό τρόπο η παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στον θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας.

Είναι κυρίως μια πράξη εθνικής ευθύνης που απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας μας – μία χώρα με τεράστια ακτογραμμή στην Ευρώπη τα εκατοντάδες νησιά, τους λιμένες διεθνούς σημασίας, την αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι αυτή η ιδιαιτερότητα δεν επιτρέπει καθυστερήσεις. Δεν επιτρέπει κενά στον χρόνο απόκρισης. Και δεν επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανάλογα με τη γεωγραφία.

Η ισοτιμία στην ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών μας, ανεξαρτήτως που κατοικούν, διαβιούν ή επισκέπτονται είναι ουσιαστική επιλογή πολιτικής και συνταγματική υποχρέωση κάθε σύγχρονης Πολιτείας.

Γι’ αυτό και η Πολιτική Προστασία οφείλει να είναι παρούσα με την ίδια αποτελεσματικότητα σε ένα νησί, σε μια παράκτια εγκατάσταση ή σε μια ηπειρωτική πόλη.

Η σημερινή παραλαβή των 5 πλωτών μέσων εντάσσεται σε αυτή ακριβώς τη στρατηγική. Με την προσθήκη τους ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος θα αριθμεί πλέον 15 σκάφη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ένταξη επιπλέον 12 σκαφών πολλαπλών δυνατοτήτων, αυξάνοντας συνολικά τη διαθέσιμη δύναμη στα 27.

Δεν πρόκειται επομένως για μια αποσπασματική προσθήκη εξοπλισμού. Είναι μέρος ενός συνεκτικού σχεδιασμού αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Σώματος, που γίνεται πράξη χάρη στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και – εν προκειμένω – την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδότησε αυτό το εγχείρημα.

Τα σκάφη αυτά, θα ενταχθούν στο δυναμικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των λιμένων Πειραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας. Στους λιμένες και στις παράκτιες εγκαταστάσεις είναι γνωστό ότι συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της εμπορικής, ενεργειακής και μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας. Συνεπώς, η προστασία τους δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση ενός συμβάντος. Αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής και κοινωνικής λειτουργίας της πατρίδας μας.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση, δεν δημιουργεί απλώς περισσότερα περιστατικά. Δημιουργεί περιστατικά πιο σύνθετα, πιο απαιτητικά και συχνά ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας. Σε μια τέτοια συνθήκη, η ανθεκτικότητα της χώρας κρίνεται σε σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες απόκρισης από τη στεριά, τον αέρα και τη θάλασσα.

Η σημερινή προσθήκη υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική: Επιτρέπει στο Πυροσβεστικό Σώμα να αναπτύσσει παρουσία στον θαλάσσιο χώρο όχι περιστασιακά, αλλά ως μόνιμη, προβλέψιμη επιχειρησιακή δυνατότητα.

Και αυτό έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα: πιο γρήγορη ανταπόκριση, μεγαλύτερη ασφάλεια για νησιά και ακτές, πιο ισχυρή εμπιστοσύνη των πολιτών και των επισκεπτών μας ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά δίπλα τους όταν χρειαστεί.

Με την ενίσχυση της θαλάσσιας ισχύος του το Πυροσβεστικό Σώμα κερδίζει μικρότερο χρόνο απόκρισης σε παράκτια και θαλάσσια συμβάντα, που είναι η πιο καθοριστική παράμετρος στην εξέλιξη ενός περιστατικού.

Κερδίζει, ακόμη, αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς μπορεί πλέον να επιχειρεί συνδυαστικά — από ξηράς, αέρος και θαλάσσης — διαμορφώνοντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλέγμα αντίδρασης.

Κερδίζει, τέλος, την ενίσχυση της παρουσίας του σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές και βελτιώνει τη διαλειτουργικότητά του με τους υπόλοιπους φορείς ασφάλειας και διάσωσης και ιδιαίτερα το Λιμενικό Σώμα.

Καμία, όμως επιχειρησιακή δυνατότητα δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς τους ανθρώπους που την αξιοποιήσουν. Η πραγματική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται πάντα στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Στους άνδρες και τις γυναίκες που καλούνται να επιχειρήσουν σε σύνθετα και όλο και πιο απαιτητικά περιβάλλοντα — στη στεριά, στον αέρα και πλέον με ενισχυμένη παρουσία στη θάλασσα.

Η ένταξη των νέων ταχυπλόων σκαφών ενισχύει τις δυνατότητές τους. Τους παρέχει ασφαλέστερα και καταλληλότερα μέσα. Διευρύνει το πεδίο δράσης τους. Και μειώνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Τα πληρώματα που θα τα χειριστούν δεν εκπαιδεύτηκαν απλώς στη λειτουργία ενός σύγχρονου σκάφους: Εκπαιδεύτηκαν για συντονισμένη επιχειρησιακή δράση σε πραγματικές αντίξοες συνθήκες που δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, που απαιτεί λήψη αποφάσεων υπό πίεση, ψυχραιμία, ταχύτητα και ακρίβεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου για την Πολιτική Προστασίας της Ελλάδας, και συνολικά για το πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε όπως είναι το ΑΙΓΙΣ, τον Περιφερειάρχη ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για την χρηματοδότηση του έργου, όπως επίσης και όλους τους προκατόχους μου για την ωρίμανση αντίστοιχων έργων του προγράμματος. Να εκφράσω προς τα όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων την ευχή όλων μας οι θάλασσές μας να είναι πάντα ήρεμες στο διάβα τους και να επιστρέφουν πάντοτε ασφαλείς στα λιμάνια και τις οικογένειές τους και ο Άγιος Νικόλαος να είναι προστάτης τους.

Σας ευχαριστώ.»

