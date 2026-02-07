Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

Νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά για αμερικανική επιδίωξη τερματισμού των συγκρούσεων μέχρι το καλοκαίρι και πιθανή νέα συνάντηση διαπραγματευτών σύντομα στις ΗΠΑ.

07 Φεβ. 2026 20:48
Pelop News

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχουν προσκληθεί αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας σε νέες συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο διάστημα Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί πραγματοποίησαν δύο κύκλους επαφών στο Αμπού Ντάμπι με στόχο μια πιθανή κατάπαυση των εχθροπραξιών, ενώ την ίδια στιγμή οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με ένταση, πλήττοντας κυρίως τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η νέα συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, με την Ουκρανία να αποδέχεται τη συμμετοχή της, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να δεχθεί συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας χωρίς τη δική της παρουσία, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν εδαφικές διευθετήσεις.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και η ιδέα δημιουργίας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε διαφιλονικούμενες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, πρόταση που – όπως σημείωσε ο Ζελένσκι – θα απαιτούσε σαφείς και αξιόπιστους κανόνες.

Παράλληλα, παραμένει άλυτο το ζήτημα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή της εισβολής, ενώ συνεχίζονται οι μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατη νυχτερινή επίθεση χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες drones και δεκάδες πύραυλοι, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ύδρευσης και θέρμανσης.

Ο Ζελένσκι, υποδεχόμενος στο Κίεβο τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτική συνεργασία από τους Ευρωπαίους συμμάχους, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλήγματα στις υποδομές επιβαρύνουν δραματικά τις συνθήκες ζωής στη χώρα.

