Νέο ρεκόρ για την τιμή του Bitcoin, δείτε που σκαρφάλωσε

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Κυριακή και σημείωσε άνοδο σχεδόν 2,7% στα 125.245,57 δολάρια σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Bitcoin ήταν στα 124.480 δολάρια στα μέσα Αυγούστου, υποστηριζόμενο από τις φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα ρυθμίσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Το κρυπτονόμισμα σημείωσε άνοδο την Παρασκευή για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Αντίθετα, το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε την Παρασκευή, σημειώνοντας απώλειες έναντι των κύριων νομισμάτων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης θολώνει τις προοπτικές και καθυστερέι την ανακοίνωση σημαντικών στοιχείων, όπως οι μισθοδοσίες, που είναι κρίσιμα για την εκτίμηση της πορείας της οικονομίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



