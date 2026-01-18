Νέο σχέδιο ανανέωσης στόλου: Επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ για «καθαρά» οχήματα σε ευάλωτες ομάδες

Ένα νέο, διευρυμένο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων προετοιμάζεται να τεθεί σε εφαρμογή, προσφέροντας ισχυρά οικονομικά κίνητρα σε πολίτες και επαγγελματίες που επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλαιό, ρυπογόνο όχημά τους με ηλεκτρικό ή χαμηλών εκπομπών. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται οι λεγόμενες «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες, οι οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις που φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο (ΚΚΣ), που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση, και υπηρετεί διπλό στόχο: αφενός τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις οδικές μεταφορές και αφετέρου τη στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Στον βασικό κορμό του προγράμματος εντάσσονται πολίτες και επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, όπως:

οικογένειες με παιδιά

κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών

άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι

φοιτητές με χαμηλό εισόδημα

μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως και προσαρμόζεται ανάλογα με την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, φτάνοντας έως και τις 30.000 ευρώ.

Πώς θα δίνεται η ενίσχυση

Καθώς το κόστος απόκτησης ενός «καθαρού» οχήματος ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 30.000 ευρώ, το πρόγραμμα προβλέπει έναν συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να μειώνεται ουσιαστικά το τελικό κόστος:

άμεση κρατική επιδότηση

δυνατότητα 10ετούς δανείου με κρατική εγγύηση

πρόσθετες ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες, που καλύπτουν δαπάνες φόρτισης ή εγκατάστασης υποδομών

Ενδεικτικά παραδείγματα

Τρίτεκνη οικογένεια σε νησί, με εισόδημα 28.000 ευρώ, μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό οικογενειακό όχημα με σημαντική επιδότηση.

Ελεύθερος επαγγελματίας με παλιό φορτηγάκι μπορεί να το αντικαταστήσει με ηλεκτρικό van, λαμβάνοντας επιπλέον ενίσχυση για την εγκατάσταση φορτιστή.

Συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή με χαμηλό εισόδημα μπορεί να αποσύρει όχημα 20ετίας και να περάσει σε μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.

Φοιτήτρια στην Αθήνα δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την απόκτηση ηλεκτρικού σκούτερ ή ποδηλάτου.

Πότε ξεκινά

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τοποθετείται εντός του 2026, με στόχο τη σταδιακή επέκτασή του σε πανελλαδικό επίπεδο, εφόσον επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

