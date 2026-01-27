Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη

Η διαρροή προπανίου στις εσωτερικές σωληνώσεις του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα εξετάζεται ως το βασικό αίτιο της φονικής έκρηξης που προηγήθηκε της μεγάλης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε όταν το συσσωρευμένο αέριο ήρθε σε επαφή με θερμή εστία ή σπίθα – ακόμη και από την ενεργοποίηση ηλεκτρικού διακόπτη – γεγονός που οδήγησε σε ισχυρό ωστικό κύμα, το οποίο ουσιαστικά διέκοψε τη λειτουργία του εργοστασίου και πυροδότησε τη φονική πυρκαγιά.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο έκρηξης από υψηλή συγκέντρωση σκόνης άλευρων, σενάριο που είχε αρχικά εξεταστεί, καθώς δεν φαίνεται να πληρούνταν οι συνθήκες επικίνδυνου φορτίου σκόνης στους χώρους παραγωγής.

Στο σημείο παραμένουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με πραγματογνώμονες από την Αθήνα, συνεχίζοντας τη συλλογή στοιχείων και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη για την ακριβή διαπίστωση των αιτιών.

Παράλληλα, νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης έχει δει το φως της δημοσιότητας, με κάμερα ασφαλείας σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις να καταγράφει τον εκκωφαντικό ήχο του συμβάντος.

Υπενθυμίζεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και το πέμπτο θύμα της τραγωδίας, κοντά στο σημείο όπου είχαν βρεθεί οι υπόλοιπες σοροί. Στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν συνολικά 13 άτομα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



