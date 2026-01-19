Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος

Δυστυχώς ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε σήμερα (19/1/2026) τη ζωή του στην άσφαλτο. Συγκεκριμένα 29χρονος άνδρας οδηγούσε δίκυκλο, με το οποίο συγκρούστηκε με ΙΧ στον δρόμο μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρομίου με τραγική συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Τροχαίο με 16χρονο νεκρό στην «111», εκτός πορείας ΙΧ ΝΕΟΤΕΡΑ

Αυτό ήταν το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα, καθώς στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στην 111, στο ύψος του Πρέβεδου, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο 16χρονος.

Μάλιστα οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.

