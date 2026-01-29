Nέο voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους, πώς γίνονται οι αιτήσεις

Ανακοινώθηκε νέο voucher κατάρτισης για εργαζόμενους προσφέροντας επίδομα 750 ευρώ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία, και περιλαμβάνει 150 ώρες online κατάρτισης με αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος, καθώς και γραπτές εξετάσεις.

Οι τομείς κατάρτισης περιλαμβάνουν οικονομικό εγγραμματισμό, ψηφιακές δεξιότητες και πράσινες δεξιότητες, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ήδη συμμετάσχει σε αντίστοιχη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet.

