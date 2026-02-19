Νεοχώρι Ηλείας: Σύλληψη για κλοπή μοτοσικλέτας – Εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη

Συνελήφθη το απόγευμα στο Νεοχώρι ημεδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσικλέτας, έπειτα από ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αφαίρεσε μοτοσικλέτα που ανήκε σε ημεδαπό. Το όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

