Νεοχώρι Ηλείας: Σύλληψη για κλοπή μοτοσικλέτας – Εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών στο Νεοχώρι για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας, με τον φερόμενο δράστη να συλλαμβάνεται και το όχημα να επιστρέφει στον κάτοχό του.
Συνελήφθη το απόγευμα στο Νεοχώρι ημεδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για κλοπή μοτοσικλέτας, έπειτα από ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αφαίρεσε μοτοσικλέτα που ανήκε σε ημεδαπό. Το όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
