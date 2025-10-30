Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας

Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» αποτυπώνει με χρωματική διαβάθμιση τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα, δίνοντας έμφαση στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών. Ο χάρτης ενημερώνεται διαρκώς από επίσημες βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και των αρμόδιων υπουργείων, προσφέροντας στους οδηγούς και τους πολίτες ένα διαδραστικό εργαλείο πρόληψης.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, ο χάρτης «δεν αναφέρεται σε ατυχήματα αλλά σε συγκρούσεις», ώστε να αποδίδει με ακρίβεια τα περιστατικά και να βοηθά στην κατανόηση των αιτιών. Πολλά τροχαία, σημείωσε, σχετίζονται με ανεπαρκή σήμανση, χαμηλή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Αβέρωφ, επεσήμανε πως το μεγαλύτερο μέρος των δυστυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και ανέφερε ότι το 2025 σημειώθηκε μείωση 17% στα θανατηφόρα τροχαία σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του χάρτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πανόρμου, οι δημοσιογράφοι κατέγραψαν συχνές παραβιάσεις κόκκινου, φθαρμένες πινακίδες και αποσπασμένη προσοχή οδηγών λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αλλά χρειάζεται σεβασμός στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Ζωγράφος.

