 Νέος φωτισμός σε πλατείες και παραλιακά σημεία της Πάτρας – Πού έχουν τοποθετηθεί τα νέα LED

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και παραλιακές οδούς της Πάτρας, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED που βελτιώνουν τόσο την ορατότητα όσο και την ενεργειακή απόδοση.

Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και ήδη έχουν ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης και των κοινοτήτων.

Περιοχές όπου ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση

Με νέο φωτισμό έχουν αναβαθμιστεί:

Η πλατεία Παπαφλέσσα

Η παραλιακή οδός στο Ακταίο

Η πλατεία Κυδωνιάτη στην περιοχή Παπάκου, κάτω από το Γηροκομείο

Η πλατεία στο Κοτρώνι

Οι παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν αισθητά τη νυχτερινή εικόνα των περιοχών, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.

Επόμενες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το επόμενο διάστημα νέες τοποθετήσεις φωτιστικών θα πραγματοποιηθούν:

Σε πλατείες της Καλλιθέας

Στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου

Στην παραλιακή ζώνη της Ποσειδώνος

Οι εργασίες συνεχίζονται σταδιακά, με στόχο την κάλυψη περισσότερων σημείων του αστικού ιστού.

LED τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας

Τα νέα φωτιστικά είναι σύγχρονης αρχιτεκτονικής και εξοπλισμένα με λαμπτήρες LED, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα φωτισμού και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού δικτύου.

Παράλληλα, το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού προχωρά και σε εργασίες συντήρησης παλαιών στύλων δημοτικού φωτισμού, όπου έχουν εντοπιστεί φθορές λόγω χρόνου, όπως οξειδώσεις και άλλες τεχνικές αλλοιώσεις.

Η συνολική παρέμβαση αποσκοπεί σε ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο φωτισμού για την πόλη και τις κοινότητές της.

