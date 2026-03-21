Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν

Το Ιράν υποστηρίζει ότι χτύπησε ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο, με το Ισραήλ να απαντά ότι το F-16 δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε κανονικά την αποστολή του.

Τον ισχυρισμό μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό από την έναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρίσει ότι ένα από τα μαχητικά του δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και συνέχισε την αποστολή του όπως είχε προγραμματιστεί.

Το Ιράν υποστηρίζει ακόμη ότι έχει πλήξει περισσότερα από 200 εναέρια μέσα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανάμεσά τους drones, πυραύλους κρουζ, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά.

