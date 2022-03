Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας μέσα στη μέρα

Οι Ρωσικές δυνάμεις αναμένεται σήμερα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για το Κίεβο, με το βομβαρδισμό την Τρίτη να είναι ανελέητος, και οι εικόνες να προκαλούν σοκ.

Ωστόσο, αν και στην αρχή δεν διαφαινόταν να συνεχίσουν οι συνομιλίες τελικά Ουκρανία και η Ρωσία θα πραγματοποιήσουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών αργότερα σήμερα Τετάρτη.

Την είδηση μετέδωσαν πρώτα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και το ρωσικό κανάλι Russia Today επικαλούμενα σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Το ίδιο προανήγγειλε και το spectator index

BREAKING: Russia and Ukraine to hold another round of talks later today

— The Spectator Index (@spectatorindex) March 2, 2022