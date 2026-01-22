Νέος γύρος κακοκαιρίας από σήμερα: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Για νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα, ενώ δεν θα μείνει ανεπηρέαστη ούτε η Αττική.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για νέα κύματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων που θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. «Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», σημειώνει χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, παραμένει σε ισχύ έως το μεσημέρι της Πέμπτης το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα έντονα και δυνητικά επικίνδυνα κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 έως 10 μποφόρ προβλέπεται να πνέουν έως το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας κυρίως τα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Για σήμερα Πέμπτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα πιθανές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.

Για τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια διατηρείται, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και στα νησιά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρές διακυμάνσεις χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

