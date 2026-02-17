Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη: Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και η αποφυγή στρατιωτικής κλιμάκωσης

Αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ξεκινούν σήμερα Τρίτη στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών, με στόχο την επίλυση της μακροχρόνιας διαφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποτροπή κινδύνου αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Οι συνομιλίες, που διεξάγονται με μεσολάβηση του Ομάν και φιλοξενούνται στην πρεσβεία του σουλτανάτου στην Ελβετία, ακολουθούν τον πρώτο γύρο που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στη Μουσκάτ. Από ιρανικής πλευράς συμμετέχει ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ενώ από αμερικανικής ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε χθες ότι, μετά τις αρχικές επαφές, «με σύνεση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει γίνει πιο ρεαλιστική». Ο ίδιος ο Αραγκτσί, που έφτασε χθες στη Γενεύη και συναντήθηκε με τον Ομανό ομόλογό του Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, τόνισε ότι η Τεχεράνη προσέρχεται με «πραγματικές ιδέες» για «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία», αποκλείοντας ωστόσο «υποταγή σε απειλές».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ιράν «θέλει να κλείσει συμφωνία» για να αποφύγει «τραυματικές συνέπειες». Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με στρατιωτική δράση και έχει αναφερθεί ανοιχτά στην πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή, με αεροπλανοφόρο σε απόσταση περίπου 700 χλμ. από τις ιρανικές ακτές και δεύτερο να πλησιάζει.

Παράλληλα, χθες οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν γυμνάσια στο στενό του Χορμούζ με ανάπτυξη πλοίων, ελικοπτέρων, drones και πυραύλων, σε μια κίνηση που εκτιμάται ως επίδειξη δύναμης ενόψει των συνομιλιών.

Οι δύο πλευρές διατηρούν σημαντικές διαφωνίες για το πεδίο των διαπραγματεύσεων: Το Ιράν επιμένει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση κυρώσεων, ενώ οι ΗΠΑ – όπως και το Ισραήλ – απαιτούν να τεθούν επί τάπητος ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και ο τερματισμός της υποστήριξης σε ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δηλώνει ανοιχτή σε συμβιβασμούς για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, εφόσον υπάρξει άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Η έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι «θα δούμε τι θα γίνει», εκφράζοντας ελπίδα για συμφωνία.

