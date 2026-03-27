Νέος κατώτατος μισθός 920 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι κερδίζουν «διπλά» από 1η Απριλίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε νέα επίπεδα διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στη χώρα από την 1η Απριλίου 2026, καθώς οι μικτές αποδοχές αυξάνονται από τα 880 στα 920 ευρώ. Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα περίπου 575.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ενώ προκαλεί «αλυσιδωτές» αυξήσεις σε επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο.

Η φετινή αύξηση συνδυάζεται με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία εισάγει ηλικιακά κριτήρια στην παρακράτηση φόρου. Έτσι, το τελικό ποσό που θα φτάσει στην τσέπη των εργαζομένων διαφέρει ανάλογα με την ηλικία:

Εργαζόμενοι έως 25 ετών: Καταγράφουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση, με τον καθαρό μισθό να αυξάνεται κατά 35 ευρώ .

Ηλικιακή ομάδα 26-29 ετών: Η καθαρή αύξηση ανέρχεται στα 32 ευρώ .

Εργαζόμενοι άνω των 30 ετών: Θα δουν επιπλέον 28 ευρώ καθαρά στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Τριετίες και προϋπηρεσία

Υπενθυμίζεται ότι επί του βασικού ποσού των 920 ευρώ προστίθενται οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα έτη δικαιούνται επιπλέον 10%, 20% ή 30% επί των μικτών αποδοχών, ανάλογα με τον χρόνο ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Αυξήσεις και αναδρομικά στο Δημόσιο

Η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργεί οριζόντια και για τον δημόσιο τομέα. Εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι θα δουν τις αποδοχές τους να ενισχύονται κατά μέσο όρο κατά 25 ευρώ. Λόγω του τρόπου προπληρωμής των μισθών στο Δημόσιο, οι αυξήσεις θα είναι ορατές άμεσα στις καταβολές του Απριλίου, περιλαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και αναδρομικά ποσά.

Ειδικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους με δύο τέκνα, η συνδυαστική επίδραση της αύξησης και της νέας φορολογικής κλίμακας ενισχύει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημά τους.

