Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα

Στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου λυκείου που βρίσκεται δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο ,μετά από χρόνια αναμονής τοποθετήθηκε νέο ταραφλεξ από τον Δήμο Πατρέων και με ενέργειες του αντιδημάρχου Τάκη Πετροπούλου.

Το ταραφλεξ μπήκε στο κλειστό γυμναστηρίου του σχολείου και παραδόθηκε στα αθλητικά σωματεία βόλεϊ και χάντμπολ της Πάτρας για χρήση.

Σημαντική η συμβολή και του Σωματείου Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ όπου με δικά του μέσα και άτομα ολοκλήρωσαν το έργο τοποθετώντας τους στυλοβάτες και το φιλέ στον χώρο και πλέον υπάρχει ένας ακόμα χώρος άθλησης.

