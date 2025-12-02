Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα

Στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα από την Ελληνική Αστυνομία – Αυστηρότερες ποινές και μήνυμα ευθύνης σε οδηγούς και επιβάτες

02 Δεκ. 2025 16:35
Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 30 Νοεμβρίου 2025, δηλαδή την 22η εβδομάδα της εκστρατείας, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 15.078 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 1.013 παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση κράνους.

Από αυτές:

  • 881 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς (εκ των οποίων 39 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής)

  • 132 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες δικύκλων

Ενδεικτικά, 703 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων, 128 σε επιβάτες και 178 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας έχει το γεγονός ότι στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις στο συγκεκριμένο διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ζήτημα της μη χρήσης κράνους παραμένει επίκαιρο και απαιτεί εντατική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Συνολικά, ανά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 522 στην Αττική

  • 76 στην Κρήτη

  • 74 στη Θεσσαλονίκη

  • 57 στη Θεσσαλία

  • 49 στη Δυτική Ελλάδα

  • 45 στα Ιόνια Νησιά

  • 42 στην Πελοπόννησο

  • 34 στην Κεντρική Μακεδονία

  • 33 στη Στερεά Ελλάδα

  • 32 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

  • 25 στο Νότιο Αιγαίο

  • 15 στην Ήπειρο

  • 8 στο Βόρειο Αιγαίο

  • 1 στη Δυτική Μακεδονία

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία εντείνει τις κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου

  • Οι ίδιες κυρώσεις και στον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη

  • 350 ευρώ πρόστιμο στον επιβάτη δικύκλου

  • 30 ευρώ πρόστιμο στον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, καθιστώντας σαφές ότι η επανάληψη της παράβασης αντιμετωπίζεται πλέον πολύ πιο αυστηρά.

Μήνυμα πρόληψης και ευθύνης

Η συγκεκριμένη εκστρατεία δεν έχει καθαρά κατασταλτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση νέας οδικής κουλτούρας και στη συνειδητοποίηση ότι η χρήση κράνους αποτελεί στοιχειώδες μέτρο αυτοπροστασίας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με στοχευμένους ελέγχους αλλά και ενημερωτικές δράσεις, προκειμένου να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη και ασφαλής οδηγική συμπεριφορά.

