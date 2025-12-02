Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 30 Νοεμβρίου 2025, δηλαδή την 22η εβδομάδα της εκστρατείας, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 15.078 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 1.013 παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση κράνους.

Από αυτές:

881 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς (εκ των οποίων 39 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής)

132 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες δικύκλων

Ενδεικτικά, 703 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων, 128 σε επιβάτες και 178 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας έχει το γεγονός ότι στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις στο συγκεκριμένο διάστημα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ζήτημα της μη χρήσης κράνους παραμένει επίκαιρο και απαιτεί εντατική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Συνολικά, ανά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

522 στην Αττική

76 στην Κρήτη

74 στη Θεσσαλονίκη

57 στη Θεσσαλία

49 στη Δυτική Ελλάδα

45 στα Ιόνια Νησιά

42 στην Πελοπόννησο

34 στην Κεντρική Μακεδονία

33 στη Στερεά Ελλάδα

32 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

25 στο Νότιο Αιγαίο

15 στην Ήπειρο

8 στο Βόρειο Αιγαίο

1 στη Δυτική Μακεδονία

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο Κ.Ο.Κ.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία εντείνει τις κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου

Οι ίδιες κυρώσεις και στον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη

350 ευρώ πρόστιμο στον επιβάτη δικύκλου

30 ευρώ πρόστιμο στον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, καθιστώντας σαφές ότι η επανάληψη της παράβασης αντιμετωπίζεται πλέον πολύ πιο αυστηρά.

Μήνυμα πρόληψης και ευθύνης

Η συγκεκριμένη εκστρατεία δεν έχει καθαρά κατασταλτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση νέας οδικής κουλτούρας και στη συνειδητοποίηση ότι η χρήση κράνους αποτελεί στοιχειώδες μέτρο αυτοπροστασίας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με στοχευμένους ελέγχους αλλά και ενημερωτικές δράσεις, προκειμένου να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη και ασφαλής οδηγική συμπεριφορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



