Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η μαρτυρία που μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα

Πλέον δημιουργούνται νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από έναν 29χρονο αναβάτη μηχανής το μεσημέρι της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, έπειτα από την κατάθεση που έδωσε στους Αστυνομικούς μάρτυρας «κλειδί» ο οποίος περιέγραψε πως ξεκίνησε η καταδίωξη ανάμεσα σε δράστη και θύμα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς, το περιστατικό ξεκίνησε από την οδό Φραντζή όπου οι δύο οδηγοί λογομάχησαν στο δρόμο, ο 29χρονος γρονθοκόπησε το θύμα και το περιστατικό φάνηκε να λήγει προς στιγμήν.

Ωστόσο, ο 58χρονος ακολούθησε το δράστη, ο οποίος κατευθύνθηκε με τη μηχανή του, σε ένα γυμναστήριο, κοντά στο σπίτι του, και του έστησε «καρτέρι» προκειμένου να του ζητήσει τα «ρέστα».

Μόλις είδε το νεαρό μοτοσικλετιστή να ανεβαίνει στο μηχανάκι τον φώναξε από το παράθυρο του λευκού SUV, ο 29χρονος πλησίασε και τότε τον ψέκασε με ένα σπρέι πιπεριού.

Ο 58χρονος πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Μάχης Αναλάτου με τον 29χρονο να τον ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο δράστης τον εγκλώβισε στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ όπου τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

«Αυτός έρχεται εδώ γύρω στις 4:15 και λέει σε κάποιον από το γυμναστήριο ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στη Φραντζή με έναν οδηγό αυτοκινήτου.

Κάπου έμπλεξα στο δρόμο, με έκλεισε κάποιος με το μηχανάκι. Του λέω “σιγά θα με σκοτώσεις” και μου απαντά “άντε ρε μ@λ@κ@”.

Αυτός είναι και λίγο οξύθυμος και του έσκασε μια μπουνιά στη μούρη. Ο άλλος του είπε συγγνώμη και αυτός όταν ακούει συγγνώμη ηρεμεί και τον άφησε και έφυγε.

Έρχεται εδώ, κάθισε ένα τέταρτο. Έκανε πλάκα με κάποιους εδώ στο γυμναστήριο, και αφού ηρέμησε, σηκώθηκε να φύγει.

Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.

Φορούσε το κράνος, το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε “έλα να σου πω κάτι”. Ήρθε κοντά, στο τζάμι, και του έριξε.

Εγώ άκουσα το σπινιάρισμα, κατέβηκα κάτω και του λέω “τι έγινε;”. “Με ψέκασε με σπρέι”, μου λέει και άρχισε να τον κυνηγά με το μηχανάκι”, φέρεται να κατέθεσε στην Αστυνομία ο αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος βγήκε από το γυμναστήριο και είδε τον καβγά ανάμεσα σε θύτη και θύμα.

