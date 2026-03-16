Νέος νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις: Πού αναμένονται πρώτες αυξήσεις μισθών

Σε φάση νέων διαπραγματεύσεων για μισθολογικές αυξήσεις μπαίνουν πρώτοι τρεις μεγάλοι κλάδοι της αγοράς, με φόντο το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πρόκειται για την εστίαση, τη βιομηχανία μετάλλου και την καπνοβιομηχανία, όπου συγκεντρώνεται συνολικά ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων και όπου οι ισχύουσες συμβάσεις βρίσκονται πιο κοντά σε ανανέωση ή νέα διαπραγμάτευση.

Ποιοι κλάδοι προηγούνται

Οι πρώτοι κλάδοι που εμφανίζονται να επηρεάζονται άμεσα είναι:

η εστίαση

η βιομηχανία μετάλλου

η καπνοβιομηχανία

Στην εστίαση συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος εργαζομένων από αυτούς τους τρεις χώρους, καθώς εκεί απασχολείται η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 430.000 μισθωτών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν στο πρώτο στάδιο. Το σχετικό μέγεθος προκύπτει από δημοσιευμένες πληροφορίες για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, ενώ το νέο νομικό πλαίσιο δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για επέκταση και εφαρμογή των όρων των κλαδικών συμφωνιών.

Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

Ο νόμος 5278/2026 προβλέπει, μεταξύ άλλων:

μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης για την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης από 50% σε 40%

δυνατότητα επέκτασης χωρίς έλεγχο του ποσοτικού κριτηρίου όταν συνυπογράφουν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι

πλήρη μετενέργεια όλων των όρων μιας συλλογικής σύμβασης μετά τη λήξη της και την τρίμηνη παράτασή της, μέχρι να συναφθεί νέα συλλογική ή ατομική σύμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι οι νέες διαπραγματεύσεις αποκτούν μεγαλύτερη πρακτική σημασία, γιατί μια σύμβαση μπορεί πλέον να επεκτείνεται ευκολότερα σε όλον τον κλάδο, ενώ οι εργαζόμενοι δεν χάνουν στο μεταξύ τους όρους της προηγούμενης συμφωνίας.

Γιατί αυτοί οι κλάδοι μπαίνουν πρώτοι

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επειδή οι κλαδικές τους συμβάσεις λήγουν μέσα στο προσεχές διάστημα ή οι διαβουλεύσεις έχουν ήδη προχωρήσει. Αυτό τους καθιστά τους πρώτους στους οποίους θα φανεί στην πράξη πώς λειτουργεί ο νέος νόμος. Στην αγορά εργασίας η εστίαση θεωρείται το πρώτο μεγάλο “τεστ”, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού εργαζομένων που καλύπτει.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους

Η βασική αλλαγή είναι ότι περισσότεροι εργαζόμενοι μπορούν να βρεθούν με αποδοχές πάνω από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, εφόσον οι νέες κλαδικές συμφωνίες υπογραφούν και επεκταθούν. Ο ίδιος ο σκοπός του νόμου, όπως περιγράφεται στο κείμενό του, είναι η ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις και η βελτίωση του πλαισίου σύναψης και εφαρμογής τους.

Η μεγάλη εικόνα

Το πρώτο κύμα αυξήσεων δεν αφορά οριζόντια όλη την αγορά, αλλά κλάδους στους οποίους οι συμβάσεις είναι ώριμες για ανανέωση. Έτσι, η εστίαση, το μέταλλο και η καπνοβιομηχανία αναμένεται να είναι οι πρώτοι χώροι όπου θα φανεί αν το νέο μοντέλο συλλογικών διαπραγματεύσεων μπορεί πράγματι να μεταφραστεί σε ουσιαστικές αυξήσεις μισθών για μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

