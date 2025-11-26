Νέος οδηγός ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Ποιες παγίδες να αποφύγετε, η διαδικασία βήμα-βήμα στο myPROPERTY
Διαβάστε τον πλήρη οδηγό της ΑΑΔΕ για τον φόρο κληρονομιάς.
Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τον έναν πλήρη πρακτικό οδηγό 86 σημείων για δηλώσεις κληρονομιών στο myPROPERTY – και είναι must-read για όποιον καλείται να δηλώσει κληρονομιά από 1/1/2025 και μετά.
Ό οδηγός επεξηγεί όλα τα βήματα που χρειάζεται να ξέρει ο κληρονόμος πριν πατήσει «υποβολή»: πότε η δήλωση εκκαθαρίζεται αυτόματα, πότε περνά σε υπάλληλο για έλεγχο, τι σημαίνουν τα λάθη στον ΑΤΑΚ ή στον ΚΑΕΚ, τι πρέπει να δηλωθεί χωριστά και πότε ενεργοποιείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας.
Τα 10 SOS
- Δύο «πόρτες» εισόδου
- myPROPERTY → μόνο για «καθαρές» υποθέσεις (ακίνητα εντός αντικειμενικού + κινητά) → άμεση αυτόματη εκκαθάριση
- ΔΟΥ → για αγροτεμάχια εκτός αντικειμενικού, ειδικές αξίες, κινητά χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, αναβολές κ.λπ.
- ΑΤΑΚ λάθος; Η εφαρμογή ΔΕΝ το διορθώνει. Πάτε ΔΟΥ για Ε9 πρώτα.
- ΚΑΕΚ λάθος ή ελλιπής; Η δήλωση «κολλάει» – δεν προχωράει.
- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Κατοικία + αποθήκη + parking πρέπει να δηλωθούν ως ένα ενιαίο σύνολο αλλιώς χάνετε τα πρώτα 20 τ.μ. απαλλαγής σε αποθήκη/στάθμευση.
- Μόνο κινητά (μετρητά, μετοχές, αυτοκίνητα) και δεν υπάρχει ακίνητο για εγγύηση; Ο φόρος βγαίνει εφάπαξ σε 3 εργάσιμες – αλλιώς πάτε ΔΟΥ με εγγυητική τράπεζας.
- 12 ή 24 δόσεις Ελάχιστη δόση 500 €. Εφάπαξ πληρωμή στην πρώτη προθεσμία → έκπτωση 5%.
- Συμβολαιογράφος Υποβάλλει μόνος του μόνο αν υπάρχει συμβολαιογραφική αποδοχή. Δεν μπορεί να διορθώσει ακίνητα μετά – μόνο με διαγραφή ΦΥΑΑ.
- Τροποποιητική δήλωση Είναι «νέα έκδοση» – ξαναγράφετε ΟΛΑ τα στοιχεία από την αρχή. Βεβαιώνεται μόνο η διαφορά φόρου.
- Πιστοποιητικό άρθρου 102 (πρώην 105) Εκδίδεται 100% ηλεκτρονικά αν η δήλωση είναι αφορολόγητη ή εξοφλημένη – καμία ουρά στη ΔΟΥ.
- Μηνύματα myAADE Ειδοποιήσεις για αποδοχή, απόρριψη, φόρο, δόσεις – όλα στο κινητό/email.
Διαβάστε ΕΔΩ τον πλήρη οδηγό 86 σημείων της ΑΑΔΕ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News