Νέος οδηγός ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Ποιες παγίδες να αποφύγετε, η διαδικασία βήμα-βήμα στο myPROPERTY

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τον έναν πλήρη πρακτικό οδηγό 86 σημείων για δηλώσεις κληρονομιών στο myPROPERTY – και είναι must-read για όποιον καλείται να δηλώσει κληρονομιά από 1/1/2025 και μετά.

Ό οδηγός επεξηγεί όλα τα βήματα που χρειάζεται να ξέρει ο κληρονόμος πριν πατήσει «υποβολή»: πότε η δήλωση εκκαθαρίζεται αυτόματα, πότε περνά σε υπάλληλο για έλεγχο, τι σημαίνουν τα λάθη στον ΑΤΑΚ ή στον ΚΑΕΚ, τι πρέπει να δηλωθεί χωριστά και πότε ενεργοποιείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

Τα 10 SOS

Δύο «πόρτες» εισόδου myPROPERTY → μόνο για «καθαρές» υποθέσεις (ακίνητα εντός αντικειμενικού + κινητά) → άμεση αυτόματη εκκαθάριση

ΔΟΥ → για αγροτεμάχια εκτός αντικειμενικού, ειδικές αξίες, κινητά χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, αναβολές κ.λπ. ΑΤΑΚ λάθος; Η εφαρμογή ΔΕΝ το διορθώνει. Πάτε ΔΟΥ για Ε9 πρώτα. ΚΑΕΚ λάθος ή ελλιπής; Η δήλωση «κολλάει» – δεν προχωράει. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Κατοικία + αποθήκη + parking πρέπει να δηλωθούν ως ένα ενιαίο σύνολο αλλιώς χάνετε τα πρώτα 20 τ.μ. απαλλαγής σε αποθήκη/στάθμευση. Μόνο κινητά (μετρητά, μετοχές, αυτοκίνητα) και δεν υπάρχει ακίνητο για εγγύηση; Ο φόρος βγαίνει εφάπαξ σε 3 εργάσιμες – αλλιώς πάτε ΔΟΥ με εγγυητική τράπεζας. 12 ή 24 δόσεις Ελάχιστη δόση 500 €. Εφάπαξ πληρωμή στην πρώτη προθεσμία → έκπτωση 5%. Συμβολαιογράφος Υποβάλλει μόνος του μόνο αν υπάρχει συμβολαιογραφική αποδοχή. Δεν μπορεί να διορθώσει ακίνητα μετά – μόνο με διαγραφή ΦΥΑΑ. Τροποποιητική δήλωση Είναι «νέα έκδοση» – ξαναγράφετε ΟΛΑ τα στοιχεία από την αρχή. Βεβαιώνεται μόνο η διαφορά φόρου. Πιστοποιητικό άρθρου 102 (πρώην 105) Εκδίδεται 100% ηλεκτρονικά αν η δήλωση είναι αφορολόγητη ή εξοφλημένη – καμία ουρά στη ΔΟΥ. Μηνύματα myAADE Ειδοποιήσεις για αποδοχή, απόρριψη, φόρο, δόσεις – όλα στο κινητό/email.

Διαβάστε ΕΔΩ τον πλήρη οδηγό 86 σημείων της ΑΑΔΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



