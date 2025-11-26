Νέος οδηγός ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Ποιες παγίδες να αποφύγετε, η διαδικασία βήμα-βήμα στο myPROPERTY

Διαβάστε τον πλήρη οδηγό της ΑΑΔΕ για τον φόρο κληρονομιάς.

Φορολογικές δηλώσεις
26 Νοέ. 2025 9:53
Pelop News

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τον έναν πλήρη πρακτικό οδηγό 86 σημείων για δηλώσεις κληρονομιών στο myPROPERTY – και είναι must-read για όποιον καλείται να δηλώσει κληρονομιά από 1/1/2025 και μετά.

Ό οδηγός επεξηγεί όλα τα βήματα που χρειάζεται να ξέρει ο κληρονόμος πριν πατήσει «υποβολή»: πότε η δήλωση εκκαθαρίζεται αυτόματα, πότε περνά σε υπάλληλο για έλεγχο, τι σημαίνουν τα λάθη στον ΑΤΑΚ ή στον ΚΑΕΚ, τι πρέπει να δηλωθεί χωριστά και πότε ενεργοποιείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας.

Τα 10 SOS  

  1. Δύο «πόρτες» εισόδου
    • myPROPERTY → μόνο για «καθαρές» υποθέσεις (ακίνητα εντός αντικειμενικού + κινητά) → άμεση αυτόματη εκκαθάριση
    • ΔΟΥ → για αγροτεμάχια εκτός αντικειμενικού, ειδικές αξίες, κινητά χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, αναβολές κ.λπ.
  2. ΑΤΑΚ λάθος; Η εφαρμογή ΔΕΝ το διορθώνει. Πάτε ΔΟΥ για Ε9 πρώτα.
  3. ΚΑΕΚ λάθος ή ελλιπής; Η δήλωση «κολλάει» – δεν προχωράει.
  4. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Κατοικία + αποθήκη + parking πρέπει να δηλωθούν ως ένα ενιαίο σύνολο αλλιώς χάνετε τα πρώτα 20 τ.μ. απαλλαγής σε αποθήκη/στάθμευση.
  5. Μόνο κινητά (μετρητά, μετοχές, αυτοκίνητα) και δεν υπάρχει ακίνητο για εγγύηση; Ο φόρος βγαίνει εφάπαξ σε 3 εργάσιμες – αλλιώς πάτε ΔΟΥ με εγγυητική τράπεζας.
  6. 12 ή 24 δόσεις Ελάχιστη δόση 500 €. Εφάπαξ πληρωμή στην πρώτη προθεσμία → έκπτωση 5%.
  7. Συμβολαιογράφος Υποβάλλει μόνος του μόνο αν υπάρχει συμβολαιογραφική αποδοχή. Δεν μπορεί να διορθώσει ακίνητα μετά – μόνο με διαγραφή ΦΥΑΑ.
  8. Τροποποιητική δήλωση Είναι «νέα έκδοση» – ξαναγράφετε ΟΛΑ τα στοιχεία από την αρχή. Βεβαιώνεται μόνο η διαφορά φόρου.
  9. Πιστοποιητικό άρθρου 102 (πρώην 105) Εκδίδεται 100% ηλεκτρονικά αν η δήλωση είναι αφορολόγητη ή εξοφλημένη – καμία ουρά στη ΔΟΥ.
  10. Μηνύματα myAADE Ειδοποιήσεις για αποδοχή, απόρριψη, φόρο, δόσεις – όλα στο κινητό/email.

Διαβάστε ΕΔΩ τον πλήρη οδηγό 86 σημείων της ΑΑΔΕ

