Νέος σεισμός ταρακούνησε πάλι την Τουρκία! Το επίκεντρο στην ίδια περιοχή με τα 6,1 Ρίχτερ
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:23, στη δυτική Τουρκία, νότια από το Μπαλικεσίρ.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο αναφέρει ότι το επίκεντρο ήταν 43 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και 2 χιλιόμετρα νότια του Σιντίργκι. Η ίδια περιοχή είχε δώσει σεισμό 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
