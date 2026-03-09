Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ήχησαν ξανά σειρήνες

Ένα ακόμη περιστατικό σήμανε συναγερμό στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

09 Μαρ. 2026 10:42
Pelop News

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου ήχησαν και πάλι σειρήνες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονταν κοντά στη βάση.

Στο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους γινόταν σύσταση να παραμείνουν εντός των οικιών τους και να μείνουν στις θέσεις τους μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά και συμπαγή έπιπλα.

Ο συναγερμός έληξε λίγη ώρα αργότερα, χωρίς να δοθούν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια που οδήγησαν στην ενεργοποίησή του. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κινητοποίηση ήταν σύντομη, ενώ οι αρχές συνέχισαν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενους συναγερμούς στην ίδια περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής στην Κύπρο λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

