Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ για το Ιράν

Στόχος να επεκταθούν οι αμερικανικές διαπραγματεύσεις με Τεχεράνη πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα

11 Φεβ. 2026 19:36
Pelop News

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου βρίσκεται αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο, όπου διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με κεντρικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και αποτελεί την έβδομη κατά σειρά συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου είχε συναντήσεις στο Blair House με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να πιέσει ώστε οι τρέχουσες αμερικανικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη –που ακολούθησαν τις πρόσφατες συνομιλίες στο Ομάν– να μην περιοριστούν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στόχος του είναι να συμπεριληφθούν περιορισμοί στο βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης, καθώς και άλλες πτυχές που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια και τις δραστηριότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι παραμένει ακλόνητος υποστηρικτής του Ισραήλ και έχει απειλήσει με σκληρά στρατιωτικά μέτρα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διευθέτησης, τονίζοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί πράγματι μια συμφωνία.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση θα έχει σοβαρές συνέπειες και έχει απορρίψει μονομερείς αμερικανικές απαιτήσεις πέραν του πυρηνικού πεδίου.

Η έκβαση της σημερινής συνάντησης αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν, καθώς και τη συνολική στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή υπό την παρούσα διοίκηση.

