Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το τέλος των συγκρούσεων «είναι κοντά», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ αναδύθηκε από τη σύγκρουση «ισχυρότερο από ποτέ στη Μέση Ανατολή».

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός «έχει συντρίψει τη Χαμάς, παρότι δεν έχει ακόμη εξουδετερωθεί πλήρως», σημειώνοντας πως «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική ήττα της». Υποστήριξε ότι «ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα, θα τελειώσει στη Γάζα», συνδέοντας το τέλος του πολέμου με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την κατάρρευση της Χαμάς.

7η Οκτωβρίου 2023 – Ισραήλ: Η μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γαζα ΦΩΤΟ

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις περιφερειακές ισορροπίες, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία», ενώ «ανέπτυξε τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» που, όπως είπε, «μοιράστηκε με τις ΗΠΑ».

Την ίδια ώρα, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με τη συμμετοχή των μεσολαβητών από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και η σταδιακή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, οι πρώτες συζητήσεις ολοκληρώθηκαν «σε θετικό κλίμα», ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν σήμερα, υπό την εποπτεία των μεσολαβητών. Οι συνομιλίες βασίζονται σε ένα σχέδιο 20 σημείων που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος ότι «η συμφωνία είναι κοντά».

Πηγές αναφέρουν ότι οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, αλλά σε διαφορετικές αίθουσες, με τους διαμεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα εκατέρωθεν. Οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν πως πρόκειται για μια «δύσκολη και εύθραυστη» διαδικασία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



