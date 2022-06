Netflix: Μετατρέπει το La Casa de Papel και το The Queen’s Gambit σε παιχνίδια για το κινητό

Μετά την επιτυχία των παιχνιδιών Stranger Things, το Netflix ανακοίνωσε ότι και άλλες δημοφιλείς σειρές αποκτούν νέα διάσταση.

Από το The Queen’s Gambit μέχρι το La Casa de Papel και πολλά άλλα, το Netflix προσφέρει τώρα στους θαυμαστές σειρών έναν ολοκαίνουργιο τρόπο να τις γνωρίσουν.

Τα παιχνίδια πρόκειται να κυκλοφορήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ το The Queen’s Gambit θα κυκλοφορήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο The Queen’s Gambit Chess, οι παίκτες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους χαρακτήρες της σειράς ή να μονομαχήσουν διαδικτυακά με χρήστες από όλο τον κόσμο. Η σειρά προκάλεσε ένα νέο ενδιαφέρον για το σκάκι και χρήστες μέσω του παιχνιδιού μπορούν να το χαρούν, ενώ διδάσκει επίσης στους αρχάριους πώς παίζεται.

Από την άλλη το La Casa de Papel, το οποίο δημιουργήθηκε από την Killasoft, θα είναι ένα παιχνίδι που επιτρέπει στους παίκτες να ζήσουν όπως οι ήρωες της σειράς, από το σπάσιμο χρηματοκιβωτίων μέχρι τη διέλευση μέσα από αεραγωγούς.

Άλλα επιτυχημένα σόου και σειρές που πρόκειται να αλλάξουν μορφή είναι το Too Hot To Handle και το Shadow and Bones, των οποίων οι εκδόσεις παιχνιδιών αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος.