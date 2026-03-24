Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό

24 Μαρ. 2026 11:21
Pelop News

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται νευρικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν με τις δυο πλευρές να κάνουν αντικρουόμενες δηλώσεις.

Στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 577,02 μονάδες, ο γερμανικός DAX χάνει 0,12% στις 22.568,45 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 9.893,75 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,07% στις 7.731,72 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,29% στις 16.838,72 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,25% στις 43.081,50 μονάδες.

Οι αγορές είχαν ολοκληρώσει τη Δευτέρα με θετικό πρόσημο, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «παραγωγικών συνομιλιών» για μια «πλήρη και συνολική επίλυση» της κρίσης με το Ιράν. Ο ίδιος εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιδιώξει συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις Τραμπ, επανήλθαν ανοδικά το πρωί της Τρίτης. Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 3%, ξεπερνώντας εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχη εικόνα μεταβλητότητας καταγράφεται και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν αρχικά το ανοδικό κλίμα της Wall Street, ωστόσο περιόρισαν τα κέρδη τους στη διάρκεια της συνεδρίασης. Στις ΗΠΑ, τα futures δείχνουν άνοιγμα με μεικτά πρόσημα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Στα υπόλοιπα assets, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας περαιτέρω σε επίπεδα bear market, με την τιμή spot να διαμορφώνεται στα 4.386,69 δολάρια ανά ουγγιά, μειωμένη κατά 0,4%.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
