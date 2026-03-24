Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται νευρικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πορεία της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν με τις δυο πλευρές να κάνουν αντικρουόμενες δηλώσεις.

Στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 577,02 μονάδες, ο γερμανικός DAX χάνει 0,12% στις 22.568,45 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 9.893,75 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,07% στις 7.731,72 μονάδες, ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,29% στις 16.838,72 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,25% στις 43.081,50 μονάδες.

Οι αγορές είχαν ολοκληρώσει τη Δευτέρα με θετικό πρόσημο, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «παραγωγικών συνομιλιών» για μια «πλήρη και συνολική επίλυση» της κρίσης με το Ιράν. Ο ίδιος εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιδιώξει συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις Τραμπ, επανήλθαν ανοδικά το πρωί της Τρίτης. Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 3%, ξεπερνώντας εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχη εικόνα μεταβλητότητας καταγράφεται και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν αρχικά το ανοδικό κλίμα της Wall Street, ωστόσο περιόρισαν τα κέρδη τους στη διάρκεια της συνεδρίασης. Στις ΗΠΑ, τα futures δείχνουν άνοιγμα με μεικτά πρόσημα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Στα υπόλοιπα assets, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική του πορεία, υποχωρώντας περαιτέρω σε επίπεδα bear market, με την τιμή spot να διαμορφώνεται στα 4.386,69 δολάρια ανά ουγγιά, μειωμένη κατά 0,4%.

