Νίκαια: Χειροπέδες σε 42χρονο για απάτες με κρυπτονομίσματα, πώς έστηνε τις παγίδες

Συνελήφθη στη Νίκαια 42χρονος που κατηγορείται για απάτες ύψους 376.000 ευρώ με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

09 Απρ. 2026 9:37
Pelop News

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 42χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη στη Νίκαια από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας αναζητούνταν καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 10 ετών για απάτες κατ’ εξακολούθηση, με το συνολικό οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση του να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 376.000 ευρώ.

Η δράση του 42χρονου, στην οποία φέρεται να είχε και συνεργό, τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς προσέγγιζε υποψήφιους επενδυτές και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της ανερχόμενης αγοράς των κρυπτονομισμάτων, τους έπειθε να καταβάλλουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η «βιτρίνα» της απάτης περιελάμβανε υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές και γρήγορες αποδόσεις, οι οποίες ωστόσο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάνουν τα κεφάλαιά τους.

Οι έρευνες των αρχών συνδέουν τον 42χρονο με τουλάχιστον 27 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης.

Μετά τη σύλληψή του το μεσημέρι της 6ης Απριλίου, ο άνδρας οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
