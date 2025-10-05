Νίκες για ΠΓΕ και Αχαγιά 82 στην πρεμιέρα της national league

Αν και αγωνίστηκε σε άδειες εξέδρες λόγω γραφειοκρατικού ζητήματος με την άδεια τέλεσης αγώνας, η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής δεν πτοήθηκε και νίκησε με 66-58 τον Τηρωνα Άγιων Θεόδωρων και μπήκε με το «δεξί» στο πρωτάθλημα της national league 2.

Δεκάλεπτα: 22-17, 36-30, 49-40, 66-58

Παναχαϊκή (Λιόνας): Χρονόπουλος 14(2), Χατζόπουλος 19(1), Τσιμίδης 11, Σούτοβιτς 9, Οικονομίδης 10, Νικολάου 3, Μπίρμπας, Χριστόπουλος, Κανελάκης.

Απο εκεί και πέρα, με ιδανικό τρόπο άνοιξε η σεζόν για την Αχαγιά ’82 η οποία παίζοντας καλό μπάσκετ επικράτησε της SK Καλαμάτα με 78–67 στο Κλειστό της Αχαγιάς.

Τα 10λεπτα: 18–21, 20–12, 24–09, 16–25.

