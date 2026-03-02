Νίκη ανόδου για τους άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ

Νίκη ανόδου για τους άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
02 Μαρ. 2026 12:09
Pelop News

Η Πάτρα και θέλει και θα ανέβει στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών με την ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ να πετυχαίνει σπουδαία νίκη με 38-36 επί του Εσπερου Καλλιθέας,  διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών που συμμετέχουν.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ομάδα της Πάτρας ήταν  σοβαρή στον αγώνα, ήξερε τι ζητούσε και διαχειρίστηκε τον ρυθμό για να έχει όλα τα οφέλη  σε σχέση με το αποτέλεσμα. Έτυχε να έχει σε μια πάρα πολύ ημέρα τον καλύτερο παίκτη του αγώνα Χαράλαμπο Παπαγιαννόπουλο με εκτελεστές του Γεωργίου, Βασιλειάδη και Κολιούλη, ενώ με μια άμυνα που λειτούργησε θετικά όταν έπρεπε,  με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Αντρέα Αποστόλου (14 αποκρούσεις, 2 πέναλτι, 9 εξάμετρα).

Ο προπονητής των πρασίνων Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Εφάρμοσαν κατά γράμμα ότι είχαμε σχεδιάσει. Έπρεπε και να κερδίσουμε και να καλύψουμε τα 34 γκολ του αγώνα του α΄ γύρου σε περίπτωση ισοβαθμίας. Για αυτό κοιτάξαμε την επίθεση, χαλαρώνοντας στην άμυνα για να μπορέσουμε να τρέξουμε,  αλλά και να παίζουμε άμυνα στα χρονικά σημεία που χρειάστηκε. Η Πάτρα κάνει μια επανεκκίνηση μόνον και μόνον για το άθλημα στην περιοχή μας. Και πρέπει να ανέβουμε και θα ανέβουμε κατηγορία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της δυναμικότητας των ομάδων των Αθηνών να αλλάζουμε παίκτες από όλες τις γειτονιές. Οι νεαροί αθλητές μου προσπαθούν και μοχθούν καθημερινά για να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Και πρέπει να προστατεύονται και πρέπει όλοι να έχουν τον σεβασμό μας για να ανεβάσουμε και δια μέσω αυτών την ποιότητα του αθλήματος».

Έσπερος Καλλιθέας – Ακαδημία των Σπορ = 36-38  (ημ. 16-19).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Παπαγιαννόπουλος): Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 9, Κολιούλης 6, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 5 (0/1 πέν.), Γεωργίου 6 (0/1 πέν ), Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 1, Ιωαν. Γιαννακούρας 1, M. Tallon, Αιβάζης 2 (2/3 πέν.), Ψυχογιάννης, Αργυρός, Βασιλειάδης 6, Σμυρνιώτης, Αγγ. Γιαννακούρας, Αποστόλου, Τυφτικίδης 2

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ