Νίκη ανόδου για τους άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ

Η Πάτρα και θέλει και θα ανέβει στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών με την ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ να πετυχαίνει σπουδαία νίκη με 38-36 επί του Εσπερου Καλλιθέας, διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών που συμμετέχουν.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ομάδα της Πάτρας ήταν σοβαρή στον αγώνα, ήξερε τι ζητούσε και διαχειρίστηκε τον ρυθμό για να έχει όλα τα οφέλη σε σχέση με το αποτέλεσμα. Έτυχε να έχει σε μια πάρα πολύ ημέρα τον καλύτερο παίκτη του αγώνα Χαράλαμπο Παπαγιαννόπουλο με εκτελεστές του Γεωργίου, Βασιλειάδη και Κολιούλη, ενώ με μια άμυνα που λειτούργησε θετικά όταν έπρεπε, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Αντρέα Αποστόλου (14 αποκρούσεις, 2 πέναλτι, 9 εξάμετρα).

Ο προπονητής των πρασίνων Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Εφάρμοσαν κατά γράμμα ότι είχαμε σχεδιάσει. Έπρεπε και να κερδίσουμε και να καλύψουμε τα 34 γκολ του αγώνα του α΄ γύρου σε περίπτωση ισοβαθμίας. Για αυτό κοιτάξαμε την επίθεση, χαλαρώνοντας στην άμυνα για να μπορέσουμε να τρέξουμε, αλλά και να παίζουμε άμυνα στα χρονικά σημεία που χρειάστηκε. Η Πάτρα κάνει μια επανεκκίνηση μόνον και μόνον για το άθλημα στην περιοχή μας. Και πρέπει να ανέβουμε και θα ανέβουμε κατηγορία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της δυναμικότητας των ομάδων των Αθηνών να αλλάζουμε παίκτες από όλες τις γειτονιές. Οι νεαροί αθλητές μου προσπαθούν και μοχθούν καθημερινά για να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Και πρέπει να προστατεύονται και πρέπει όλοι να έχουν τον σεβασμό μας για να ανεβάσουμε και δια μέσω αυτών την ποιότητα του αθλήματος».

Έσπερος Καλλιθέας – Ακαδημία των Σπορ = 36-38 (ημ. 16-19).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Παπαγιαννόπουλος): Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 9, Κολιούλης 6, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 5 (0/1 πέν.), Γεωργίου 6 (0/1 πέν ), Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 1, Ιωαν. Γιαννακούρας 1, M. Tallon, Αιβάζης 2 (2/3 πέν.), Ψυχογιάννης, Αργυρός, Βασιλειάδης 6, Σμυρνιώτης, Αγγ. Γιαννακούρας, Αποστόλου, Τυφτικίδης 2

