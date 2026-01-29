Νίκη Κεραμέως για εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους

Η υπουργός σημείωσε ότι «κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι τραγωδία» και ότι στόχος κάθε κυβέρνησης είναι «να μη συμβεί ούτε ένα εργατικό δυστύχημα», μέσω της διαρκούς βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μειώνονται σταθερά τα εργατικά ατυχήματα.

Νίκη Κεραμέως για εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους
29 Ιαν. 2026 16:40
Pelop News

Να αντικρούσει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και τη λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας, επιχείρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στο Talk Radio 9.89. Η υπουργός σημείωσε ότι «κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι τραγωδία» και ότι στόχος κάθε κυβέρνησης είναι «να μη συμβεί ούτε ένα εργατικό δυστύχημα», μέσω της διαρκούς βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μειώνονται σταθερά τα εργατικά ατυχήματα.

Ως προς την Επιθεώρηση Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ελέγχει ζητήματα λειτουργίας και των εργασιακών σχέσεων (πχ ωράριο, χρήση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, τήρηση νομοθεσίας, στατιστικά για εργατικά δυστυχήματα κλπ). «Επειδή υπήρχε φοβερή εργαλειοποίηση, η Ανεξάρτητη Αρχή έβγαλε μία ανακοίνωση. Το να προβαίνει η αντιπολίτευση σε εργαλειοποίηση μίας τραγωδίας (σσ στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα») είναι πραγματικά θλιβερό» είπε ο υπουργός Εργασίας, και πρόσθεσε:

«Βγήκε, λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή χθες και έδωσε όλα τα στοιχεία χρονιά-χρονιά για τα εργατικά δυστυχήματα. Δηλαδή, 46 το 2021, το 2022 επίσης 46, το 2023 ήταν 47, το 2024 ήταν 48, το 2025 ήταν 42 για την ώρα». Επεσήμανε δε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας είναι τρίτη στην κατάταξη της λίστας με τα λιγότερα δυστυχήματα αναλογικά με τον πληθυσμό.

Όπως δήλωσε η Νίκη Κεραμέως, «οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν αυξηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 35% στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, ενώ στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Ανεξάρτητης Αρχής υπηρετούν 57 υπάλληλοι. Ειδικά, στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”, η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας».

Η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι η Αρχή ελέγχει καταγγελίες και διενεργεί και αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ τα ζητήματα πυροπροστασίας είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής.

Παράλληλα, τόνισε ότι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης είναι να βελτιώνει συνεχώς το πλαίσιο, κάτι που έγινε πριν από δύο μήνες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διατάξεων για την ενίσχυση του πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Τι είπε για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, για πρώτη φορά, με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

«Με τη συμφωνία αυτή γίνεται πιο πιθανόν να καλύπτεται ο εργαζόμενος από Συλλογική Σύμβαση και αυτό σημαίνει καλύτερους όρους εργασίας. Δηλαδή, εν δυνάμει υψηλότερο μισθό και αποδοχές και καλύτερες παροχές συνολικά. Γιατί οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν σημασία; Γιατί, αντί να διαπραγματεύεται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του σε ατομική βάση, δηλαδή συμφωνούν μία Σύμβαση Εργασίας οι δυο τους, διαπραγματεύεται μία ολόκληρη ομοσπονδία, που εκπροσωπεί 100, 200, 1.000, 100.000 εργαζόμενους και, από την άλλη, υπάρχει ή ένας εργοδότης ή μία ομοσπονδία εργοδοτών. Άρα, αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη. Όταν διαπραγματεύομαι για περισσότερους, αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη και έχεις τη δυνατότητα λοιπόν εκεί να συμφωνήσεις υψηλότερες παροχές από τις ελάχιστες προβλεπόμενες», αποσαφήνισε η υπουργός.

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου
Σχετικά με την επικείμενη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, η Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε ότι το ύψος της αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, η οποία θα καταλήξει σε ένα πόρισμα και, εν συνεχεία, η ίδια θα εισηγηθεί ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου. «Στόχος της κυβέρνησης παραμένει τα 950 ευρώ το 2027», συμπλήρωσε.

Σημαντική βελτίωση στο Πληροφοριακό Σύστημα το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι πρόκειται για σημαντικότατη βελτίωση στο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αφορά όλη την αγορά εργασίας στη χώρα μας. «13 χρόνια είμαστε στο “ΕΡΓΑΝΗ Ι”, περνάμε στο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, για να δώσουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες, διαλειτουργικότητες, καταργούμε φυσικά έντυπα, καταργούμε δηλαδή γραφειοκρατία και δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα συστήματα διαχείρισης προσωπικού. Άρα, έχει σημαντικές βελτιώσεις», προσέθεσε η κ. Κεραμέως, η οποία τόνισε ωστόσο την ανάγκη εξοικείωσης με το νέο σύστημα. «Καλούμε όλους που ασχολούνται με το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” να μπουν στην πιλοτική λειτουργία, γιατί στις 16 Φεβρουαρίου 2026 θα σταματήσει να λειτουργεί το “ΕΡΓΑΝΗ Ι” και θα περάσουμε στο βελτιωμένο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
17:09 Νέος περίπατος της Ελλάδας με τη Γερμανία και πρωτιά στον Όμιλο
17:04 Άνοια: Ο Γολγοθάς των οικογενειών – Πάνω από 236.000 άτομα καταγράφηκαν με άνοια στην Ελλάδα το 2025
16:56 Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο από αφρικανική σκόνη – Ζημιές και πτώσεις τοίχων από τους θυελλώδεις ανέμους
16:48 Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision
16:40 Νίκη Κεραμέως για εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους
16:32 Τέλη με τον μήνα; Καγχάζεις
16:24 Βιολάντα: Βαρύς πόνος στην κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσου
16:16 Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από στρατιώτες του Ισραήλ
16:08 Εκδήλωση από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 ΦΩΤΟ
16:00 Ερύμανθος: 1,5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση δρόμων – Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συντηρήσεις
15:52 ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»
15:44 Ίλιον: Μαθητές «έβαλαν βόμβα» σε σχολείο και συνελήφθησαν
15:36 Η Ρωσία καλεί ΗΠΑ και Ιράν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις
15:28 Γιάννης Οικονομίδης στο pelop.gr: «Το σινεμά πάει στην καρδιά, όχι μόνο στη διάνοια»
15:20 Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο
15:12 ΜΩΜΟΣ 2026: Ξεκινάει το Πανελλήνιο γλέντι της Σάτιρας
15:02 Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ