Νίκη Κεραμέως στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η κ. Κεραμέως θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση με κεντρικό θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο των εργασιών, η υπουργός θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους της:

