Νίκη Προαστείου: Επιστολές προς ΕΠΣ Αχαΐας και Επιτροπή Δεοντολογίας

Σε δημοσιοποίηση δύο επιστολών της προς την ΕΠΣ Αχαΐας και την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, προχώρησε η Νίκη Προαστείου, για δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΜΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Προς:

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

Παρατηρητή Διαιτησίας Αγώνα

Ε.Π.Σ. Αχαΐας

Αξιότιμοι κύριοι,

Το σωματείο μας επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τη διαχείριση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας μας, στον οποίο:

Φίλαθλοι του Άρη επιδόθηκαν σε υβριστικές φράσεις και φραστικές επιθέσεις εναντίον νεαρού ποδοσφαιριστή μας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον προπηλακίσουν. Βοηθός διαιτητή, αντί να συμβάλει στην εκτόνωση της κατάστασης, χειρονομούσε προκλητικά προς την κερκίδα και τον αθλητή, ενισχύοντας την ένταση. Ο παρατηρητής του αγώνα δεν κατέγραψε τίποτα από τα παραπάνω γεγονότα στη σχετική έκθεσή του, γεγονός που προκαλεί εύλογες υποψίες. Παρ’ όλα αυτά, οι διαιτητές αναφέρουν στο φύλλο αγώνα αποσπασματικά και αποκλειστικά μια φράση του Προέδρου του σωματείου μας (ο οποίος βρισκόταν στην κερκίδα), τονίζοντας ότι αποκάλεσε τους διαιτητές «σιχαμένους» — χωρίς καμία αναφορά στις επιθέσεις των φιλάθλων, τις προκλητικές χειρονομίες του βοηθού, ή τη γενικότερη τοξική και προσβλητική ατμόσφαιρα.

Με βάση τα ανωτέρω, τίθενται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Γιατί επιλέγεται να καταγράφεται στο φύλλο αγώνα μόνο μία φράση από τον Πρόεδρο, αγνοώντας συστηματικά τη συμπεριφορά των φιλάθλων, τις χειρονομίες του βοηθού και τα συμβάντα που έθεσαν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία νεαρού αθλητή; Γιατί ο παρατηρητής του αγώνα δεν ανέφερε απολύτως τίποτα για τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους; Θεωρείται προστασία του ποδοσφαίρου η σιωπή απέναντι σε φαινόμενα τραμπουκισμού, αλλά πειθαρχική δίωξη όταν ένας άνθρωπος εκφράζει οργή για την αδικία; Υπάρχει εντολή ή οδηγία προς τους διαιτητές να μην καταγράφουν γεγονότα που αφορούν τους φιλάθλους; Αν ναι, ποιος τη δίνει και με ποια λογική; Πώς σκοπεύουν η ΚΕΔ και η ΕΠΣ Αχαΐας να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της επιλεκτικής ευαισθησίας, που δεν προστατεύει ούτε το ήθος του αθλήματος, ούτε την εμπιστοσύνη των ομάδων στον θεσμό της διαιτησίας;

Ζητούμε την επίσημη τοποθέτησή σας στα παραπάνω ερωτήματα, καθώς και την προώθηση του συμβάντος στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προστατευθεί η ισονομία και η αξιοπιστία των θεσμών του ποδοσφαίρου.

Καταγγελία – Ενημέρωση αναφορικά με σοβαρή διαδικαστική παρατυπία στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας

Προς:

Επιτροπή Δεοντολογίας Ε.Π.Ο.

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Το σωματείο μας, Αθλητικός Σύνδεσμος Προαστίου Νίκη, οφείλει να σας ενημερώσει και να καταγγείλει επίσημα μια ιδιαιτέρως σοβαρή διαδικαστική εκτροπή που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αχαΐας την 4η Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη συνεδρίαση, υποβάλαμε αίτημα εξαίρεσης του Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής, ο οποίος:

Έχει ήδη καταγγελθεί από το σωματείο μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. για λόγους που άπτονται της θεσμικής του συμπεριφοράς.

από το σωματείο μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. για λόγους που άπτονται της θεσμικής του συμπεριφοράς. Επομένως, τελεί σε εμφανή σύγκρουση συμφερόντων και, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Δικονομικού Κανονισμού της Ε.Π.Ο., όφειλε να απόσχει από τη διαδικασία.

Αντί το αρμόδιο δικαστικό όργανο:

Να αποφασίσει χωρίς τη συμμετοχή του υπό εξαίρεση μέλους, όπως ορίζει ρητά το άρθρο 12 παρ. 3 του Κανονισμού· Αντί του ιδίου να δηλώσει αποχή, όπως επιβάλλεται σε περίπτωση λόγου εξαίρεσης·

Συνέβη το εξής αδιανόητο και θεσμικά ανεπίτρεπτο:

Ο αιτών διάδικος αποβλήθηκε από την αίθουσα , με τρόπο απαξιωτικό.

, με τρόπο απαξιωτικό. Το όργανο συνεδρίασε μόλις για λίγα λεπτά.

Ο υπό εξαίρεση Πρόεδρος , εμφανώς ενήμερος εκ των προτέρων για την απορριπτική απόφαση, εισήλθε στην αίθουσα πριν ακόμη αυτή ανακοινωθεί .

, εμφανώς για την απορριπτική απόφαση, . Η απόφαση απορρίψεως ανακοινώθηκε εντός δευτερολέπτων, παραβιάζοντας κάθε έννοια δίκαιης και αντικειμενικής κρίσης.

Η ως άνω διαδικασία συνιστά:

Παραβίαση του Κανονισμού (άρθρο 12 Δικονομικού Κανονισμού ΕΠΟ).

(άρθρο 12 Δικονομικού Κανονισμού ΕΠΟ). Κατάχρηση εξουσίας και μεροληψία , κατά τρόπο που θίγει τη θεσμική νομιμότητα.

, κατά τρόπο που θίγει τη θεσμική νομιμότητα. Προσβολή της αρχής της δίκαιης δίκης, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η ουσία της πειθαρχικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε:

Άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. Την εξέταση της συμπεριφοράς του Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής, ως προς την ενδεχόμενη παραβίαση των αρχών αμεροληψίας και δεοντολογίας. Την ακύρωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με νέα σύνθεση.

Το σωματείο μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, ενώπιον παντός αρμοδίου οργάνου.

