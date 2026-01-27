Νίκη Προαστείου: Καταγγελία για τη διαιτησία και τη συμπεριφορά της Αντωνίου

Σε επίσημη καταγγελία προχώρησε ο πρόεδρος της Νίκης Προαστείου, Χρήστος Μοσχόπουλος κατά της διαιτήτριας του αγώνα με τον Εθνικό Πατρών, Ελένης Αντωνίου, στην οποία επισυνάπτονται και οι επίμαχες φάσεις.

Αναλυτικά:

«Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Με την παρούσα επιστολή καταθέτω επίσημα καταγγελία για τη διαιτητική απόδοση και γενικότερη συμπεριφορά της διεθνούς διαιτητού κας Ελένης Αντωνίου στον αγώνα της 24ης Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ομάδων Νίκη Προαστίου και Εθνικός Πάτρας.

Η διαιτητής σε αυτό τον αγώνα:

– Αγνόησε ξεκάθαρη παράβαση εντός περιοχής, με επαφή από τον τερματοφύλακα στον επιθετικό χωρίς προσπάθεια για τη μπάλα, μη καταλογίζοντας το προφανές πέναλτι.

– Επέδειξε απορριπτική και προκλητική στάση απέναντι σε παίκτες και προπονητές όταν της ζητήθηκαν διευκρινίσεις.- Διατήρησε γενικά ασταθή έλεγχο του παιχνιδιού, ενισχύοντας την ένταση και προκαλώντας δυσφορία στους συμμετέχοντες.

– Καταλόγισε ως φάουλ σκληρό μαρκάρισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, ενώ επρόκειτο για επιθετική και επικίνδυνη ενέργεια σε βάρος παίκτη της ομάδας μας.

– Αποδέχθηκε την κανονική συνέχιση του παιχνιδιού με την παρουσία δύο μπαλών εντός αγωνιστικού χώρου, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των κανονισμών (Laws of the Game, Law 5 & 8).

– Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της αντίπαλης ομάδας, χωρίς να υφίσταται καμία απολύτως παράβαση, οδηγώντας σε ανατροπή του σκορ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Η αλληλουχία των διαιτητικών αποφάσεων (αλλοίωση φάσεων, ανοχή σε παραβιάσεις κανονισμών, επιλεκτική εφαρμογή του πειθαρχικού ελέγχου) διαμόρφωσε σαφές πλαίσιο αλλοίωσης του αποτελέσματος εις βάρος της ομάδας μας. Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι η κα Αντωνίου έχει οριστεί να διαιτητεύσει τέσσερις (4) φορές αγώνες της ομάδας μας το τελευταίο διάστημα.

Η συχνότητα αυτών των ορισμών εγείρει εύλογες αμφιβολίες για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του μηχανισμού ορισμών διαιτητών, ιδίως όταν παρατηρούνται συνεχόμενες αποφάσεις εις βάρος της ομάδας μας. Θεωρώ ότι τα ανωτέρω ζητήματα είναι σοβαρά και αξίζουν άμεσης διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα.

Είμαι διαθέσιμος/η να προσκομίσω οπτικοακουστικό υλικό για πλήρη τεκμηρίωση των αναφορών μου. Για την προάσπιση της ακεραιότητας της διαιτησίας και της αξιοπιστίας των διοργανώσεων, ζητώ την ενδελεχή εξέταση του περιστατικού και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων».

