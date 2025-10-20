Νίκη Προαστείου: Ο σεβασμός δεν είναι προνόμιο, είναι αρχή

Ο Κώστας Ανδριανός έχει περάσει παλιότερα ως ποδοσφαιριστής από τη Νίκη Προαστείου

Νίκη Προαστείου: Ο σεβασμός δεν είναι προνόμιο, είναι αρχή
20 Οκτ. 2025 10:40
Pelop News

Ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με το Ζαβλάνι εξέδωσε η διοίκηση της Νίκης Προαστείου, που έχει ως εξής:
«Ο Κώστας Ανδριανός υπήρξε παιδί των ακαδημιών μας· σεμνός, εργατικός και γεμάτος διάθεση για μάθηση.
Μεγάλωσε μέσα στη Νίκη Προαστείου, υπό τις οδηγίες του κ. Νίκου Πατρώνη, μαθαίνοντας την αξία που για εμάς είναι υπεράνω όλων: τον Σεβασμό.
Παρακολουθήσαμε με χαρά την πορεία του στη διαιτησία, όμως στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας μας αντικρίσαμε με λύπη μια στάση και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές που διδάσκουμε στα παιδιά μας.
Δεν στεκόμαστε στο πρόσωπο, ούτε στον θεσμό του διαιτητή — τον οποίο σεβόμαστε απόλυτα.
Όμως, ο τρόπος που μιλάμε και φερόμαστε είναι πάντα καθρέφτης του ίδιου του αθλήματος.
Η φράση «είναι ερασιτεχνικό» δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για ανοχή σε σκληρά μαρκαρίσματα ή διαφοροποίηση στην εφαρμογή των κανόνων.
Το ποδόσφαιρο — σε κάθε του επίπεδο — πρέπει να στηρίζεται στην ευπρέπεια, την ισοτιμία και τον σεβασμό.
Τα βίντεο που συνοδεύουν την ανάρτηση δεν στοχοποιούν πρόσωπα, αλλά αναδεικνύουν τη στάση και τη ρητορική
που δεν πρέπει να έχουν θέση στο άθλημα που αγαπάμε.
Ελπίζουμε το περιστατικό να αποτελέσει αφορμή για σκέψη και αυτοβελτίωση για όλους μας.
Μόνο έτσι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πρότυπο πολιτισμού και αλληλοσεβασμού».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
12:30 Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ