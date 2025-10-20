Νίκη Προαστείου: Ο σεβασμός δεν είναι προνόμιο, είναι αρχή

Ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με το Ζαβλάνι εξέδωσε η διοίκηση της Νίκης Προαστείου, που έχει ως εξής:

«Ο Κώστας Ανδριανός υπήρξε παιδί των ακαδημιών μας· σεμνός, εργατικός και γεμάτος διάθεση για μάθηση.

Μεγάλωσε μέσα στη Νίκη Προαστείου, υπό τις οδηγίες του κ. Νίκου Πατρώνη, μαθαίνοντας την αξία που για εμάς είναι υπεράνω όλων: τον Σεβασμό.

Παρακολουθήσαμε με χαρά την πορεία του στη διαιτησία, όμως στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας μας αντικρίσαμε με λύπη μια στάση και συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές που διδάσκουμε στα παιδιά μας.

Δεν στεκόμαστε στο πρόσωπο, ούτε στον θεσμό του διαιτητή — τον οποίο σεβόμαστε απόλυτα.

Όμως, ο τρόπος που μιλάμε και φερόμαστε είναι πάντα καθρέφτης του ίδιου του αθλήματος.

Η φράση «είναι ερασιτεχνικό» δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για ανοχή σε σκληρά μαρκαρίσματα ή διαφοροποίηση στην εφαρμογή των κανόνων.

Το ποδόσφαιρο — σε κάθε του επίπεδο — πρέπει να στηρίζεται στην ευπρέπεια, την ισοτιμία και τον σεβασμό.

Τα βίντεο που συνοδεύουν την ανάρτηση δεν στοχοποιούν πρόσωπα, αλλά αναδεικνύουν τη στάση και τη ρητορική

που δεν πρέπει να έχουν θέση στο άθλημα που αγαπάμε.

Ελπίζουμε το περιστατικό να αποτελέσει αφορμή για σκέψη και αυτοβελτίωση για όλους μας.

Μόνο έτσι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πρότυπο πολιτισμού και αλληλοσεβασμού».

